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Отдохнув душой

19.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Отдохнув душой

15 июля в г. Столине состоялся V Епархиальный песенный фестиваль «Лето Господне» по благословению владыки Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого.
Начались праздничные мероприятия с молебна в храме святителя Луки Крымского.
Далее в городском доме культуры прошел фестиваль песни. Приехали ребята из Пинского, Барановичского, Ивановского, Столинского, Ганцевичского, Ивацевичского благочиний. Радостно, что он собирает юных талантливых мальчиков и девочек. Они с большим желанием участвуют в мероприятии, долго готовятся перед этим.
Открыл праздник руководитель отдела по работе с молодёжью Пинско-Лунинецкой епархии отец Александр Сыцевич:
– Подобные фестивали помогают творчески расти участникам коллективов. Те ребята, которых ежегодно встречаю на празднике, вызывают чувство симпатии. Есть хоры, выступления которых ожидаешь особенно. Пускай сегодня каждый из вас отдохнет душой, наполнится прекрасными эмоциями. Пять лет – это путь. За это время накоплен определённый материал.
В каждом выступлении – трогательные и нежные слова, которые заставляют задуматься о своём месте в жизни, заботе и сострадании к близким, любви и милосердии.
Первыми на сцену вышли участники Пинского благочиния под руководством регента Нины Лазаревой. Хор – это как большая семья, где каждый, обладая своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание гармонии. Ребята подарили гостям песни «Икона» и «Остров доброты».
Праздничный детский сводный хор приходских храмов при церкви Казанской иконы Божией матери г. Давид-Городка во главе с Валентиной Лемезой исполнил композиции «Белая церковь» и «Запоют акафист соловьи». Они представляли Столинское благочиние.
Участники Ивацевичского благочиния – хор храма Державной иконы Божией матери г. Ивацевичи спели музыкальные произведения «Ангел» и «Пасхальная». Ими руководила Ольга Янущик.
Радость – ключевое слово Евангелия. Господь не обещает, что её можно получить сразу, только пожелай. Он говорит, что многими скорбями надлежит достичь её. На сцену поднялись исполнители из Иваново – хор Свято-Покровского храма, подарив зрителям минуты отдыха с песней «Дороженька» и тропарем «Днесь спасения».
Порадовали выступлением ребята из Свято-Тихоновского храма Ганцевичского благочиния с регентом Любовью Занько.
Минуты тихой и безмятежной радости подарил зрителям хор Барановичского благочиния.
Трогательное стихотворение о любви и заботе к маме продекламировала Василиса Сыцевич из Пинска.
«Берегите родных» и «Помолимся за родителей» звучали со сцены в исполнении детского хора храма святых благоверных Петра и Февронии г. Пинска.
Все участники получили дипломы за участие в фестивале из рук отца Александра Сыцевича. Он выразил благодарность регентам за подготовку к фестивалю. Отметили ребят из Ганцевичей, которые ежегодно представляют новые, очень достойные номера.
Помощнику руководителя отдела по работе с молодёжью Пинско-Лунинецкой епархии Владиславу Нечаю был вручён Диплом за организацию и проведение песенного фестиваля «Лето Господне».
Светлана МОРОЗ
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15 июля в г. Столине состоялся V Епархиальный песенный фестиваль «Лето Господне» по благословению владыки Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого.
 
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