Прямые телефонные линии

Источник материала: Навiны Палесся





20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета

Ольшевским Вадимом Ивановичем

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского райисполкома, курирующим вопросы строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства,

СТОВБОЙ Сергеем Александровичем.

Контактный телефон – 60 6 74.