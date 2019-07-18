Прямые телефонные линии

20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
Ольшевским Вадимом Ивановичем
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.
Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.
20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского райисполкома, курирующим вопросы строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства,
СТОВБОЙ Сергеем Александровичем.
Контактный телефон – 60 6 74.