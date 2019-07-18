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Прямые телефонные линии

19.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Прямые телефонные линии

20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета

Ольшевским Вадимом Ивановичем

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.
Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского райисполкома, курирующим вопросы строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства,

СТОВБОЙ Сергеем Александровичем.
Контактный телефон – 60 6 74.

 
Теги: Брест
 
 
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20 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
 
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