Источник материала: Навiны Палесся





Сегодня исполняется 20 лет со дня создания заказника республиканского значения «Средняя Припять». Накануне такого юбилея – интервью с директором природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять» Павлом Мироновичем.

– Павел Адамович, что способствовало созданию заказника на этих теперь уже особо охраняемых территориях?

– Важно было сохранить в естественном состоянии часть уникальной природы, какой являются земли вокруг реки Припять. Уникальность в реке, в её обитателях и в тех животных и растениях, которые живут в её пойме. Это было правильное решение – создать, чтобы уберечь. На этой территории находятся все виды лугов и болот. Тут даже есть сухие болота, что очень редко не только для Европы, но и для всей Земли. Припять кормит огромное количество животных, в её пойме растут редкие виды растений. И благодаря приданию статуса особой территории это стало возможным сохранить и передать потомкам.

– Давайте конкретизируем уникальность Средней Припяти. Мы, жители Столинщины, знаем, что есть такая красивая река. Но далеко не каждый находит в траве венерин башмачок.

– Да, вы правы. Венерин башмачок – краснокнижник, который растёт на территории заказника «Средняя Припять». Но это только один из 24 краснокнижников, которые можно найти на этих территориях. Среди них более известные нам – кувшинка белая, сальвиния плавающая. А всего на территории «Средней Припяти» произрастает 725 видов растений.

Пятьдесят два вида птиц-краснокнижников встречаются в этих местах, из них гнездятся в пойме 22. На территории заказника может одновременно жить и питаться 20 тысяч пернатых. Только за весеннее время заказник служит пунктом перевала для 50 тысяч гусей, которые возвращаются из тёплых краёв к себе на родину. Вертлявая камышовка, дупель, основная часть популяции большой выпи размещаются именно тут. Популяции большого подорлика на территории заказника больше, чем во всей Европе. Сам заказник составляет более 90 тысяч гектаров. Из них на территории Столинщины более 31 гектара. Заказник относится к Рамсарским территориям, это потенциальный объект Изумрудной сети. Основу заказника составляет, конечно, Припять. Её равнинная пойма, медленное течение, длительные разливы практически на три месяца кормят и птиц, и зверей. Протяжённость реки по Беларуси 500 км, а по нашему району – 120. Она пронизала практически весь район, пройдя от Стахова до Большого Малешева. Средняя ширина реки 50-70 метров. А при разливах достигает 14 километров. Даже сейчас река является судоходной. По ней плавают корабли и баржи. Это водная артерия Полесья. Более маленькие реки – Ствига, Стырь, Горынь, Ясельда, Бобрик, Лань являются её притоками.

– Какой интерес у учёных, простых жителей Беларуси да и зарубежья к этой территории?

– «Средняя Припять» – самый популярный заказник Беларуси. Приезжают к нам гости из разных уголков страны и разных континентов. В этом году мы провели 25 туров. Среднюю Припять посетили 250 человек. Были гости из США, Швеции, России. В основном они проходят по водным маршрутам – «Стахово – Коробье» или «Стахово – Давид-Городок» на наших плавсредствах. Например, шведы проплыли по Припяти. Они искали места обитания белой лазоревки. Буквально на днях была команда тренеров хоккейного клуба «Спартак» (Москва).

– Но, к сожалению, места в «Средней Припяти» не столь приспособлены для туристов, если сравнивать их, например, с Браславскими озёрами. Есть ли какие-то сдвиги?

– Небольшими шагами, но мы движемся в плане благоустройства для отдыхающих. Есть организованные площадки в Коробье, Семигостичах (рядом с «Припятским станом»), недалеко от Большого Малешева. В ближайшее время должны быть установлены площадки около гидроузла «Стахово». У нас на территории заказника есть эколого-просветительский центр, в котором созданы необходимые условия для жизни и отдыха в заказнике.

– Заказник – это особо охраняемый объект. Кто и каким образом присматривает за его территорией?

– Наши сотрудники совместно с работниками инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, инспекции маломерных судов регулярно проводят рейды. Совместно с этими организациями в прошлом году выявили более 70 нарушений законодательства. Недавно мы получили квадрокоптер, с помощью которого теперь можем заглянуть в самые отдалённые уголки заказника. Так что он под пристальной охраной с суши, воды и воздуха.

– Спасибо за беседу. С маленьким, но важным юбилеем вашей подведомственной территории.

Татьяна СЕГЕН

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