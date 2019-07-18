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Дождь вносит коррективы

19.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Дождь вносит коррективы

Нынешнюю уборочную кампанию сдерживает дождливая погода, которая вносит свои коррективы. Но, несмотря на это, аграрии стараются убирать урожай – даже если приходится работать не полный день.
В КСУП “Видиборский” после объединения с КСУП “Дубайский” добавилось площадей, но костяк работников остался прежним. Механизаторы буквально “выкраивают” часы, чтобы завтра уборочная площадь была меньше.– В среду утром комбайны вышли в поле, – рассказывает директор хозяйства Сергей ПАШКЕВИЧ. – Поработали буквально час-полтора, успели намолотить около 20 тонн зерна, как пошёл дождь. На этом работа в поле была закончена. А вчера вообще в поле комбайны не вышли. Всё сырое и влажное. Убирать такой урожай пока не имеет смысла. Наши мобильные сушилки и так загружены. В планах у нас построить мощную стационарную сушилку для зерна, ведь планируем сеять и убирать много.
Всего в этом году на уборке задействовано семь комбайнов – четыре КЗС-10 и три КЗС-12. Техника уже не новая, но пока не подводит. Главное – это те люди, которые на ней работают. Есть комбайнеры, которые убирают урожай более 20 лет. Один из них – комбайнер Николай Апанасюк, который до КЗС-12 более 15 лет работал на «Дон-1500».
– Да хорошо работается на этом КЗС-1218, – делится впечатлениями от уборки Николай Апанасюк. – Вместе с помощником Константином Лукшей намолотили уже более 350 тонн зерна. Для этого агрегата эта уборка уже девятая. Последние три сезона на нём стабильно намолачивали более тысячи тонн. Думаю, что если “Дон-1500” отработал у меня 17 лет, то этот комбайн отслужит не меньше.
Всего в КСУП “Видиборский” уборке подлежит 1692 га зерновых и зернобобовых культур – это третий показатель в районе. Больше площади только в СПК “Федорский” (2683 га) и ОАО “Полесская нива” (1959 га).
– Уже убрано 470 га и намолочено 1653 тонны зерна, — продолжает Сергей ПАШКЕВИЧ. – Закончили уборку озимого ячменя, сейчас убираем озимую пшеницу и рожь. Средняя урожайность в этом году составляет 35,2 центнера с гектара, что на 5,1 центнера больше, чем в прошлом году. Несмотря на все трудности, вызванные дождями, в этом году планируем закрепиться по валовому намолоту зерна в четвёрке лидеров района.
Александр НИКИФОРЕНКО
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Нынешнюю уборочную кампанию сдерживает дождливая погода, которая вносит свои коррективы. Но, несмотря на это, аграрии стараются убирать урожай – даже
 
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