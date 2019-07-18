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Через два дня поисков. Грибника из Борисовского района нашли мертвым

19.07.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 июля Виктор Грук направился в лес за грибами и пропал. Через два дня нашли его тело, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: МЧС

Житель деревни Велятичи Борисовского района 66-летний Виктор Грук уехал за грибами на территорию Выдрицкого лесничества Крупского района. Примерно в 12.30 16 июля позвонил родным и сообщил, что заблудился. Больше на связь не выходил.

Вечером того же дня на поиски выехали сотрудники милиции, спасатели, около сорока волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел».

18 июля было обнаружено тело пропавшего грибника.

 
 
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Утром 16 июля Виктор Грук направился в лес за грибами и пропал. Через два дня нашли его тело.
 
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