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До конца месяца + 22−29. Синоптики рассказали о погодных аномалиях этого года

19.07.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такой жаркий июнь, как в этом году, в Беларуси был впервые с 1945 года. Максимальную температуру зафиксировали в Жлобине — плюс 34,7 градуса. Из рекордов этого года также самый засушливый апрель, такого не было за последние 75 лет метеонаблюдений. Аномальной температуры в июле специалисты Белгидромета не прогнозируют, до конца месяца обещают от 22 до 29 тепла, но периодически будут и грозы, и дожди.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— По климатическим характеристикам июль у нас самый теплый месяц в году и также самый влажный, — рассказал на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — «Самый теплый» пока не получается, но «самый влажный» — поддерживает реноме. В ближайший период прогнозируется повышение температуры. В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, максимальная температура воздуха в большинстве районов ожидается от 22 до 29 градусов тепла. Осадков прогнозируется немного. В начале следующей неделе прогнозируются дожди, связанные с атмосферными фронтами, которые будут смещаться к нам с территории Польши, но температурный фон будет близким к климатической норме. До конца месяца прогнозируется, что температура воздуха в ночное время будет в основном от 10 до 17 градусов, максимальная температура днем — от 21 до 28 градусов. Вместе с тем, прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

— Какая погода будет в августе? — поинтересовались у специалиста.

— Пока довольно сложно ответить на вопрос, на столь долгосрочные прогнозы мы пока не заглядывали, — заявил Беганский. — Но в целом, как показывает статистика, август, особенно его первая половина, бывает не только теплым, но даже жарким. Вполне вероятно, что и в этом году какие-то отдельные дни могут быть с температурой плюс 30 и выше. Вместе с тем, надо понимать, что в августе уже начинается процесс понижения среднемесячной температуры. В третьей декаде температура ниже, чем во второй. И особенно ниже, чем в первой. Пока нам бы насладиться теплом, которое будет в конце июля.

По оценке специалистов Белгидромета, первое полугодие 2019 было очень теплым, средняя температура воздуха составила 7,1 градуса. Данное значение выше нормы на 2,3 градуса. В среднем по стране так тепло бывает один раз в 30−35 лет. Последний раз такое теплое полугодие отмечалось в 1989 году, его температура составила 7,4 градуса. В этом году холодным был только январь, средняя температура которого по стране составила минус 5,1 градуса. Самая низкая температура полугодия была отмечена 28 января в Брагине — минус 24,8 градуса. Февраль был теплым, положительное отклонение от нормы составило 4,4 градуса.

— Такая теплая весна, как в этом году, бывает в Беларуси, раз в 25 лет. Температура была на 1,9 градуса выше нормы, — отметила начальник отдела изучения изменений климата службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения изменений климата и фонда данных Наталья Клевец. —  Лето началось с очень жаркого июня. Средняя температура воздуха составила плюс 21 градус, это на 4,6 градуса выше нормы. Такой теплый июнь отмечается впервые, начиная с 1945 года. Максимальная температура воздуха за полугодие отмечена 12 июня в Жлобине — плюс 34,7 градуса. По характеру увлажнения мы наблюдали дефицит осадков, выпало 78% от нормы. Наиболее увлажненными были январь и май (120 и 135% нормы соответственно). Самым засушливым за последние 75 лет стал апрель.

 
 
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Специалисты Белгидромета рассказали, какая была погода в Беларуси за шесть месяцев 2019 года и чего нам ждать в конце июля.
 
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