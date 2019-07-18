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Проходные в медуниверситете: даже у целевиков в этом году на лечфаке от 315 до 367 баллов

19.07.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Белорусского государственного медицинского университета появились списки рекомендованных к зачислению на бюджет. На некоторых специальностях даже у целевиков тут 300 баллов и выше.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году заявления в БГМУ подали почти 1200 абитуриентов. Бюджетные места должны занять 615 человек, 295 из них целевики.

Самый высокий проходной в этом году на стоматологический факультет — 370 баллов. 12 абитуриентов из 50 поступают с баллами 380 и выше. У рекордсмена — 396. У тех, кто будет учится по целевому, проходной — 306. Максимальный балл у целевика — 368.

Максимум среди тех, кто пошел по целевому направлению на лечебный факультет, — 367, на фармацевтический — 363.

Факультет Проходной балл (общий конкурс) Проходной балл (целевое)
Стоматологический 370 306
Фармацевтический 364 (у 22-х из 60 абитуриентов 372 балла и выше) 303
Лечебный 358 315
Педиатрический 333 282
Медико-профилактический 315 281
Военно-медицинский (вооруженные силы) 325 Нет целевого
Внутренние войска МВД РБ 322 Нет целевого
 
 
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На сайте Белорусского государственного медицинского университета появились списки рекомендованных к зачислению на бюджет. На большинстве специальностей даже у...
 
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