Проходные в медуниверситете: даже у целевиков в этом году на лечфаке от 315 до 367 баллов

Источник материала: Tut.by

На сайте Белорусского государственного медицинского университета появились списки рекомендованных к зачислению на бюджет. На некоторых специальностях даже у целевиков тут 300 баллов и выше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году заявления в БГМУ подали почти 1200 абитуриентов. Бюджетные места должны занять 615 человек, 295 из них целевики.

Самый высокий проходной в этом году на стоматологический факультет — 370 баллов. 12 абитуриентов из 50 поступают с баллами 380 и выше. У рекордсмена — 396. У тех, кто будет учится по целевому, проходной — 306. Максимальный балл у целевика — 368.

Максимум среди тех, кто пошел по целевому направлению на лечебный факультет, — 367, на фармацевтический — 363.

Факультет Проходной балл (общий конкурс) Проходной балл (целевое) Стоматологический 370 306 Фармацевтический 364 (у 22-х из 60 абитуриентов 372 балла и выше) 303 Лечебный 358 315 Педиатрический 333 282 Медико-профилактический 315 281 Военно-медицинский (вооруженные силы) 325 Нет целевого Внутренние войска МВД РБ 322 Нет целевого