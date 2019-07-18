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Проходные в медуниверситете: даже у целевиков в этом году на лечфаке от 315 до 367 баллов
19.07.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте Белорусского государственного медицинского университета появились
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Самый высокий проходной в этом году на стоматологический факультет — 370 баллов. 12 абитуриентов из 50 поступают с баллами 380 и выше. У рекордсмена — 396. У тех, кто будет учится по целевому, проходной — 306. Максимальный балл у целевика — 368.
Максимум среди тех, кто пошел по целевому направлению на лечебный факультет, — 367, на фармацевтический — 363.
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