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Июль опомнился! В выходные будет тепло
19.07.2019 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль вспомнил о том, что он летний месяц и исправился — в выходные будет тепло. А синоптики обещают нам тепло не только в ближайшие дни, но и
В субботу, 20 июля, погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14 °С, максимальная температура днем составит от +20 °С по северо-востоку до +28 °С по югу страны.
21 июля, в воскресенье, ночью без осадков, днем западные районы окажутся под влиянием фронтального раздела и преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +10…+17 °С, максимальная температура днем +23…+29 °С, по югу страны местами воздух прогреется до +30 °С.
22 июля, в понедельник, атмосферные фронты принесут на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +13…+19 °С, максимальная температура днем +19…+26 °С.
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В выходные - до+30 °С. Правда, без кратковременных дождей и гроз не обойдется.
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