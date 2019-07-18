«Славянский базар» проиграл Шагалу. Обойдет ли трактор «Беларус» нобелевского лауреата. Голосуйте!

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера «усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця» предсказуемо с большим отрывом обошла бесплатную медицину. Сегодня выбор посложнее: Светлана Алексиевич или трактор «Беларус». Голосуйте!
• Первая белорусская писательница, получившая Нобелевскую премию по литературе
• Живет в Беларуси и поддерживает развитие белорусской культуры
• Создала в Минске интеллектуальный клуб, в котором публично выступают творческие личности и интеллектуалы из разных стран
• Живет в доме Чижа, чтобы не видеть дом Чижа
• Трактор «Беларус» изготавливается на Минском тракторном заводе с 1950 года
• Работает в различных климатических условиях, используется в земледелии, лесоводстве и строительстве
• Экспортируется по всему миру и даже изображен на деньгах Вьетнама
• «Прыемна, калі ў свеце цябе пазнаюць па трактарах, а не па танках». (с) Альгерд Бахаревич