Главный фигурант по делу об убийстве бизнесмена в последнем слове: «Я никогда не был в Березино!»

Источник материала: Tut.by

В Минском областном суде обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена в Березино выступили с последним словом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В последнем слове один из обвиняемых Ростислав Светчиков попросил прощения у мамы и семьи Сергея Метельского.

«Жалею, что сразу, как узнал о его убийстве, не обратился в правоохранительные органы. Тогда не было бы совершено второе преступление и был бы жив близкий мне человек, мой бывший работодатель Андрей Косяк. Прошу назначить мне справедливое наказание, я люблю семью и хочу вернутся к ним скорее. Хочу быть полезным обществу».



Ростислав Светчиков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Второй, Алексей Синькевич, повторяет: за ним вины нет. К тому же обвинение его, как бывшего военнослужащего, незаслуженно бросает тень на коллег по цеху.

«В деле 25 томов. 22 тома — видно, что занимались работой. Но еще 2 тома — стукачей, информаторов и других заинтересованных лиц, которые дают противоречивые и ничем не подтвержденные показания. Я все время просил пройти полиграф, заявляю: я готов, я не знал Косяка и Метельского, я никогда не был в Березино!»



Алексей Синькевич. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Слова очевидцев он трактует так, что на самом деле преступников было двое. А обрез охотничьего оружия, скорее, указывает, что убийство не было заказным, может, даже бытовое, местное, совершено кем-то из близкого окружения бизнесмена.

«Я купился на обещания ГУБОПа, — объясняет он показания, которые постоянно менял. По его словам, оперативники предлагали сделку, если поможет „раскрутить“ второго фигуранта. — Когда нам дали по 23−24 года, то любой за свою свободу будет давать все что угодно. Любой работник следствия — хороший психолог, и я поверил».

На трассе в Березино было 8 камер, говорит фигурант, но авто «не засветилось», и сигналы с мобильного не подтверждают, что поездка в Березино вообще была.

«Дело сфабриковано. Видно, что сначала дело шло честно. Но есть такое понятие: висяк. Сначала берут меня, потом — товарища [Светчикова], нет у него совести. Суд, вы можете организовать дорасследование и найти преступника. Думаю, это дело на полгода. Патрон [из тела убитого] - улика более чем. Мне стыдно тут находиться, от одной только мысли, что вы считаете меня убийцей. (…) Хочу расследования более чем кто-либо, не меньше родных убитого. Но год следствие занималось сбором стукачей».

Приговор огласят 26 июля, в 11.30.

Убийство в Березино. Версия следствия

Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии следствия, накануне менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. Как заявляет один из фигурантов, деньги Косяк требовал по просьбе знакомой бизнесвумен и бывшего бизнес-партнера самого Метельского Елены Свирской (та всячески отрицает ).

Через своего водителя Ростислава Светчикова менеджер Косяк вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича, считает следствие. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но, услышав отказ Метельского платить, убил того. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить и этого. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.

Только Алексея Синькевича обвиняют в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признает и уверяет, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. 19 июля гособвинитель попросил приговорить его к пожизненному заключению .

Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судят только за вымогательство. Он это признает, а также дает показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте, а потом помогал скрыться с места. Прокурор попросил приговорить его к 6 годам за вымогательство. Но вместе с ранее назначенным сроком за другое преступление всего выйдет 24 года.