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Дешевле, чем на маршрутке. Как выглядит поезд PESA, который будет возить пассажиров из Пинска в столицу

19.07.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 июля на станцию Пинск прибыл дизель-поезд PESA ДП6, который будет возить пассажиров в Минск через Лунинец, Ляховичи, Ганцевичи и Барановичи, пишет «Медиа-Полесье».


Из Пинска в Минск состав добрался за 4 часа. Его максимальная скорость 140 км/ч.


— Сейчас просто проводятся испытания, — рассказали «Медиа-Полесью» работники, сопровождавшие состав, — Мы приехали по графику. У нас эта нитка 759/760 в служебном расписании существует. Это первый поезд, который приехал на прошлой неделе. Польские наладчики сидели в салоне. Они занимаются испытанием оборудования. Когда руководство дороги примет поезд, он будет ходить по тому времени, как мы прибыли в Пинск. То есть обкатка проходила тем графиком, который уже заложен в расписании по указанию. В принципе мы готовы пустить поезд уже через две недели. Но опять же — все зависит от руководства БелЖД и активности пассажиров.



Точная цена билета пока не известна. Ожидается, что стоимость будет ниже, чем на маршрутке. Расписание движения поезда еще составляется. Известно лишь, что состав точно будет ходить по выходным, праздничным дням и по пятницам.


 
Теги: Минск
 
 
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Из Пинска в Минск состав добрался за 4 часа. Его максимальная скорость 140 км/ч.
 
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