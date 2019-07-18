В крупнейшем бизнес-центре Могилевской области заработали «Соседи». Посмотрите, как выглядит магазин

Источник материала: Tut.by

В Могилеве поэтапно открывается крупнейший мультифункциональный центр области «Атриум». 19 июля заработал якорный арендатор — супермаркет «Соседи». На 700 м2 есть все привычные отделы, плюс — хлеб из собственной пекарни, собственные же пиццы под брендом Nravizza, кофе и апельсиновый фреш в зоне самообслуживания.





Супермаркет «Соседи» в «Атриуме» будет флагманским в городе, отметили представители сети. И добавили, что этот торговый объект задумывался как «непохожий на обычные магазины». В нем специально сделали широкие проходы между витринами и элементы навигации.

Над крышей холодильников в молочном отделе установили арт-композицию с коровами и другими домашними животными. Ее хорошо видно сверху при входе в «Атриум» — «Соседи» находятся на нулевом этаже, к ним ведут эскалаторы.





В новых «Соседях» помимо прочих зон открыли большой отдел собственной кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами.

«Магазин ориентирован не только на жителей близлежащих домов. Мы рассчитываем, что за покупками будут приезжать из других районов. Поскольку в центральной части высокая концентрация офисов, в магазине будет много готовой еды «с собой», — объяснили представители сети.























Покупателей будут обслуживать 6 касс и инфоцентр. Работать магазин будет с 07.00 до 23.00. Для автомобилистов предусмотрена многоуровневая парковка, бесплатная на первых 2 часа стоянки.

Новый супермаркет в Могилеве — 104-й в сети «Соседи». Сейчас она представлена в Минске и регионах с численностью работников более 4000.





В администрации «Атриума» TUT.BY рассказали, что завтра, 20 июля, откроется магазин сети бытовой техники и электроники «Электросила». Многоуровневый паркинг планируют открыть на следующей неделе.