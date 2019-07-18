Купание запретили в семи местах, в 41 - ограничено

В эти выходные будет тепло — до +30°С, но специалисты предупреждают — не во всех водоемах Беларуси можно купаться. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Запрещено купание в 7 зонах
В Брестской областьи — пляж на реке Лесная в городе Каменец, пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столинском районе и пляж на реке Горыни в Столинском районе;
В Гродненской области — в пруду по проспекту Независимости и пруду по улице Багратиона в Слониме;
В Минской области — на озере Материнское Пуховичского района и водоеме агрогородка Дукора.
Ограничено купание для детей в 13 зонах
В Брестской области
пляж «Восток» реки Мухавец в Брестн;
пляж «Центральный» правый берег реки Мухавец в Бресте;
пляж «Центральный» левый берег реки Мухавец в Бресте;
зона отдыха «Красный двор» в Бресте;
центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе.
В Гомельской области
пляж «Волотовской» Центрального района в Гомеле;
пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района в Гомеле;
пляж «Западный» Советского района в Гомеле;
пляж на реке Березина в агрогордке Чирковичи Светлогорского района;
городской пляж № 1 в Петрикове;
городской пляж № 2 в Петрикове.
В Минской области
пляж на озере Нарочь УП «АСБ Санаторий «Спутник» в Мядельском районе.
В Могилевской области
городской пляж на реке Днепр в Шклове.
Ограничено купание детей и взрослых в 28 зонах
В Брестской области
пляж в районе деревни Большие Косичи в Брестском районе;
пляж на территории оздоровительного лагеря «Верба» в Каменецком районе;
озеро Круглое, в 200 м севернее деревни Викоровичи в Столинском районе;
реке Льва в деревне Кошара в Столинском районе.
В Гомельской области
пляж «Каскад — 1» Центрального района в Гомеле;
пляж «Каскад — 2» Центрального района в Гомеле;
пляж «Прудковский» Центрального района в Гомеле;
пляж «Роповский» Советского района в Гомеле;
пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;
пляж н.п. Александровка в Жлобинском районе;
пляж «Вирский» в Жлобинском районе;
городской пляж в Калинковичах;
городской пляж на реке Березина в Светлогорске;
пляж на реке Березина г. п. Паричи в Светлогорском районе;
пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорскои районе.
В Могилевской области
пляж на реке Днепр в Могилеве;
пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
Печерское водохранилище в Могилеве;
зона рекреации пруд деревни Вильчицы в Могилевском районе;
городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске;
городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;
зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;
пляж на реки Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина» в Бобруйске;
место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;
место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;
место отдыха «Нежково» на реке Вабич в Белыничском районе;
место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля в Белыничском районе;
зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.
Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.