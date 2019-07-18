Акция к празднованию 1000-летия города Бреста

Источник материала: Навiны Палесся





26 июля 2019 года к празднованию 1000-летия города Бреста нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение дня граждане смогут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Участие в благотворительной акции «День бесплатного консультирования» примут все нотариусы Брестского нотариального округа.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by