Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм

Источник материала: Газета Авангард

«На пути к Евроиграм» под таким названием в Бушевском детском саду- средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм.

Незримый спорт-экспресс на протяжении трех месяцев шел от станции к станции, агитировал, собирал и увозил участников в страну хорошего настроения, ярких побед и незабываемых впечатлений. Каждый праздник проводился с определенной возрастной категорией населения, а также с семьями.

Все участники были награждены сладкими призами с изображениями талисмана, логотипа и слогана II Европейских игр.