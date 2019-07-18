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Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм

19.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм

«На пути к Евроиграм» под таким названием в Бушевском детском саду- средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм.

Незримый спорт-экспресс на протяжении трех месяцев шел от станции к станции, агитировал, собирал и увозил участников в страну хорошего настроения, ярких побед и незабываемых впечатлений. Каждый праздник проводился с определенной возрастной категорией населения, а также с семьями.

Все участники были награждены сладкими призами с изображениями талисмана, логотипа и слогана II Европейских игр.

Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм Б Бушевском детском саду-средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским играм

 
 
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"На пути к Евроиграм" под таким названием в Бушевском детском саду- средней школе прошли спортивно-массовые праздники, приуроченные ко II Европейским...
 
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