﻿ В Гродненской области пьяные парни пошли ловить раков. Улов «потянул» на 5 тысяч долларов. 21.by
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В Гродненской области пьяные парни пошли ловить раков. Улов «потянул» на 5 тысяч долларов

19.07.2019 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине мая трое жителей городского поселка Большая Берестовица после выпивки решили наловить раков в озере рядом. Улов потянул на 5 тысяч долларов и уголовное дело, пишет прокуратура Гродненской области.

Парни находились возле озера в агрогородке Олекшицы — фонда запаса рыболовных угодий. Пьяная компания решила развлечься: они вылавливали раков и выбрасывали на берег.

Но добывать раков в этот период в рыболовных угодьях было запрещено (для Брестской и Гомельской областей запрет действует с 20 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской — с 1 апреля по 30 мая, а в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня).

Выловленные 84 рака «потянули» на уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса. Ущерб природе оценили в сумму около 10 тысяч рублей, то есть особо крупный размер.

В ходе расследования парни добровольно возместили сумму претензий. И производство по уголовному делу было прекращено согласно ст. 86 УК: вместо уголовной фигурантов привлекли к административной ответственности. В качестве наказания каждый заплатит штраф в 30 базовых величин (765 рублей).

 
 
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