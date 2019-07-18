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В Гродненской области пьяные парни пошли ловить раков. Улов «потянул» на 5 тысяч долларов
19.07.2019 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине мая трое жителей городского поселка Большая Берестовица после выпивки решили наловить раков в озере рядом. Улов потянул на 5 тысяч долларов и уголовное дело,
Парни находились возле озера в агрогородке Олекшицы — фонда запаса рыболовных угодий. Пьяная компания решила развлечься: они вылавливали раков и выбрасывали на берег.
Но добывать раков в этот период в рыболовных угодьях было запрещено (для Брестской и Гомельской областей запрет действует с 20 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской — с 1 апреля по 30 мая, а в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня).
Выловленные 84 рака «потянули» на уголовное дело по ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса. Ущерб природе оценили в сумму около 10 тысяч рублей, то есть особо крупный размер.
В ходе расследования парни добровольно возместили сумму претензий. И производство по уголовному делу было прекращено согласно ст. 86 УК: вместо уголовной фигурантов привлекли к административной ответственности. В качестве наказания каждый заплатит штраф в 30 базовых величин (765 рублей).
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И еще возбудили уголовное дело.
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