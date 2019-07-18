﻿ «Роделась 09.07.2019». Что известно о малышке, которую подкинули в гомельскую больницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Роделась 09.07.2019». Что известно о малышке, которую подкинули в гомельскую больницу

19.07.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Биологическая мама малышки, которую 15 июля обнаружили в туалете в раковине детской больницы, до сих пор не найдена. Зато стал известен точный возраст девочки: следователи в пакете с вещами обнаружили записку, в ней — дата и время рождения младенца.


Фото: Следственный комитет

В милиции продолжают поиск матери малышки. Розыск осложняется тем фактом, что ребенок был оставлен в том месте, где нет камер.

Сейчас подкидыш находится в отделении новорожденных детской областной клинической больницы.

— Никак ее не называем, просто девочка и девочка. Она здорова, кушает хорошо, — рассказывают в учреждении.

В официальном комментарии ссылаются на врачебную тайну.

— Ребенок здоров. В установленном порядке готовится к переводу в Дом ребенка. Когда это будет, нам неизвестно. Наша задача — чтобы девочка была накормлена, напоена и здорова. Находиться она у нас будет столько, сколько это необходимо, пока не будут все процедуры исполнены, — рассказал TUT.BY главврач детской больницы Вячеслав Ижаковский.

В управлении образования сообщили, что следующим этапом в жизни девочки, вероятнее всего, станет оформление в Дом ребенка. Как только малышка будет помещена в государственное учреждение, ей будет придан соответствующий статус. Желающих удочерить малышку, говорят в управлении, пока не было.

Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами">Напомним, 15 июля в Гомеле медики нашли в раковине туалета общего пользования, который расположен в холле детской больницы, новорожденную девочку. Рядом находился пакет с детскими вещами. Малышка тихо спала и выглядела ухоженной, отметили врачи.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биологическая мама малышки, которую 15 июля обнаружили в туалете в раковине детской больницы, до сих пор не найдена. Зато стал известен точный возраст девочки:...
 
Новости дня
Новости общества
 
20 июля – «прямая телефонная линия» МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика