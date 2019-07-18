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«Роделась 09.07.2019». Что известно о малышке, которую подкинули в гомельскую больницу
19.07.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Биологическая мама малышки, которую 15 июля обнаружили в туалете в раковине детской больницы, до сих пор не найдена. Зато стал известен точный возраст девочки: следователи в пакете с вещами
В милиции продолжают поиск матери малышки. Розыск осложняется тем фактом, что ребенок был оставлен в том месте, где нет камер.
Сейчас подкидыш находится в отделении новорожденных детской областной клинической больницы.
— Никак ее не называем, просто девочка и девочка. Она здорова, кушает хорошо, — рассказывают в учреждении.
В официальном комментарии ссылаются на врачебную тайну.
— Ребенок здоров. В установленном порядке готовится к переводу в Дом ребенка. Когда это будет, нам неизвестно. Наша задача — чтобы девочка была накормлена, напоена и здорова. Находиться она у нас будет столько, сколько это необходимо, пока не будут все процедуры исполнены, — рассказал TUT.BY главврач детской больницы Вячеслав Ижаковский.
В управлении образования сообщили, что следующим этапом в жизни девочки, вероятнее всего, станет оформление в Дом ребенка. Как только малышка будет помещена в государственное учреждение, ей будет придан соответствующий статус. Желающих удочерить малышку, говорят в управлении, пока не было.
Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами">Напомним, 15 июля в Гомеле медики нашли в раковине туалета общего пользования, который расположен в холле детской больницы, новорожденную девочку. Рядом находился пакет с детскими вещами. Малышка тихо спала и выглядела ухоженной, отметили врачи.
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Биологическая мама малышки, которую 15 июля обнаружили в туалете в раковине детской больницы, до сих пор не найдена. Зато стал известен точный возраст девочки:...
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