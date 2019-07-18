«Роделась 09.07.2019». Что известно о малышке, которую подкинули в гомельскую больницу

Источник материала: Tut.by

Биологическая мама малышки, которую 15 июля обнаружили в туалете в раковине детской больницы, до сих пор не найдена. Зато стал известен точный возраст девочки: следователи в пакете с вещами обнаружили записку, в ней — дата и время рождения младенца.



Фото: Следственный комитет

В милиции продолжают поиск матери малышки. Розыск осложняется тем фактом, что ребенок был оставлен в том месте, где нет камер.

Сейчас подкидыш находится в отделении новорожденных детской областной клинической больницы.

— Никак ее не называем, просто девочка и девочка. Она здорова, кушает хорошо, — рассказывают в учреждении.

В официальном комментарии ссылаются на врачебную тайну.

— Ребенок здоров. В установленном порядке готовится к переводу в Дом ребенка. Когда это будет, нам неизвестно. Наша задача — чтобы девочка была накормлена, напоена и здорова. Находиться она у нас будет столько, сколько это необходимо, пока не будут все процедуры исполнены, — рассказал TUT.BY главврач детской больницы Вячеслав Ижаковский.

В управлении образования сообщили, что следующим этапом в жизни девочки, вероятнее всего, станет оформление в Дом ребенка. Как только малышка будет помещена в государственное учреждение, ей будет придан соответствующий статус. Желающих удочерить малышку, говорят в управлении, пока не было.

Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами">Напомним, 15 июля в Гомеле медики нашли в раковине туалета общего пользования, который расположен в холле детской больницы, новорожденную девочку. Рядом находился пакет с детскими вещами. Малышка тихо спала и выглядела ухоженной, отметили врачи.