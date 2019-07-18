Почему рухнула штукатурка на доме по ул. Чапаева?

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Хотя проблема там, что называется, налицо: рухнула декоративная штукатурка «смотрящей» на проезжую часть торцевой стены, оголив голубые плиты утеплителя. А город, между прочим, готовится к проведению областных «Дажынак»…

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности заместителя директора по жилищным вопросам УП «Жилье» В.Д. Черняк.

– Еще в 2013 г. ремонтно-строительный цех нашей организации произвел тепловую модернизацию стен нескольких жилых домов на площади 14 тыс. кв. м. утеплительным материалом голубого цвета на гладкой основе. Гарантийный срок его эксплуатации – 5 лет, и он уже прошел. В связи с плохой адгезией (сцеплением) данного утеплителя с клеевым составом и осыпалась декоративная штукатурка, – пояснил Валерий Дмитриевич. – Ремонт торцевой стены объекта будет произведен до конца лета. Данная проблемная ситуация на контроле.