Встреча с трудовым коллективом ОАО «Борисовхлебпром»

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В ходе встречи Олег Анатольевич рассказал коллективу о проведении в 2019 году в Борисовском районе областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2019». Также обсуждались вопросы социально-экономического развития Борисовского региона, благоустройства населенных пунктов.

Олег Анатольевич заострил внимание на необходимости более активного проведения информационно-разъяснительной работы с населением Борисовского региона.

На встрече присутствовало 62 человека. На все поступившие вопросы ответы были получены в ходе встречи. Коллектив ОАО «Борисовхлебпром» поблагодарил Олега Анатольевича за предоставленную информацию.