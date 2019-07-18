Вниманию дачников! Коричнево-мраморный клоп угрожает урожаю

Источник материала: Полымя

В последнее время в ряде стран ухудшилась фитосанитарная обстановка по распространению коричнево-мраморного клопа.





Этот многоядный вредитель распространен в странах Юго-Восточной Азии, США, Европе. В позапрошлом году коричнево-мраморный клоп был выявлен в Краснодарском крае. В течение этого года при проведении карантинного фитосанитарного контроля коричнево-мраморный клоп неоднократно выявлялся в ручной клади и грузах, поступающих в Россию из Абхазии и Турции. В связи с этим Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз в страну подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Абхазии.

Вредоносен вредитель на всех стадиях развития: и клоп, и личинки высасывают соки растений. Это приводит к снижению и даже уничтожению урожая. Наибольший ущерб коричнево-мраморный клоп причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (малине, винограду и др.). Может вредить овощам, бобовым и зерновым культурам. Повреждает и лесодекоративные растения. При отсутствии подходящих культурных растений способен выживать и развиваться на дикой и сорной растительности.

Взрослые клопы хорошо летают (со скоростью до 3 м в секунду) и могут самостоятельно расселяться на большие расстояния, и на еще большие — с попутными грузами и транспортом.

В целях предотвращения проникновения коричнево-мраморного клопа на территорию Республики Беларусь усиливается контроль за ввозом подкарантинной продукции и другой продукции, а также транспортных средств из стран распространения данного карантинного объекта в пунктах пропуска. Это касается также и частных лиц, везущих в ручных кладях овощи, фрукты и любую растительную продукцию.

Екатерина КОШУР,

главный агроном – государственный инспектор

Кореличской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений