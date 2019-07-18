В Беларуси появился опасный вредитель — американская белая бабочка

Источник материала: Полымя

Впервые на территории Республики Беларусь в населенных пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской области выявлен опасный карантинный объект – американская белая бабочка.





Американская белая бабочка повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, в их числе шелковица, клен ясенелистный, яблоня, слива, алыча.

Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас гусеницы становится более темным, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета. Длина взрослой гусеницы – 30-40 мм. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Куколка темно-коричневая в рыхлом паутинном коконе.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя, – паутинные гнезда с колониями гусениц. Гнезда разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 м, часто паутиной оплетены целые деревья. Обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность для лиственных насаждений!

С целью оперативного проведения карантинных фитосанитарных мер по локализации и ликвидации очага необходимо срочно сообщать при обнаружении насекомых, схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой, в государственное учреждение «Кореличская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» по телефону 7-19-65.

Екатерина КОШУР,

главный агроном – государственный инспектор

Кореличской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений