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В Беларуси появился опасный вредитель — американская белая бабочка

19.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Впервые на территории Республики Беларусь в населенных пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской области выявлен опасный карантинный объект – американская белая бабочка.

В Беларуси появился опасный вредитель — американская белая бабочка

Американская белая бабочка повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, в их числе шелковица, клен ясенелистный, яблоня, слива, алыча.

Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас гусеницы становится более темным, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета. Длина взрослой гусеницы – 30-40 мм. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Куколка темно-коричневая в рыхлом паутинном коконе.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя, – паутинные гнезда с колониями гусениц. Гнезда разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 м, часто паутиной оплетены целые деревья. Обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность для лиственных насаждений!

С целью оперативного проведения карантинных фитосанитарных мер по локализации и ликвидации очага необходимо срочно сообщать при обнаружении насекомых, схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой, в государственное учреждение «Кореличская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» по телефону 7-19-65.

Екатерина КОШУР,
главный агроном – государственный инспектор
Кореличской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений

 
 
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Впервые на территории Республики Беларусь в населенных пунктах Наровлянского и Брагинского районов Гомельской области выявлен опасный карантинный объект –...
 
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