До 380 баллов: вузы подводят предварительные итоги приема на бюджет

Подача документов на бюджетные места в белорусские вузы завершилась 17 июля. Белорусские вузы подводят предварительные итоги и заявляют про высокие проходные баллы.

Самые популярные специальности – международное право, стоматология, романо-германская философия и информационные технологии. Самый высокий конкурс в БГУ на коммуникационный дизайн — 16,3 человек на место, однако в целом средний конкурс не вырос — 1,78 человек на место.

Предварительные данные о проходных баллах: на топовые профессии они будут от 330 до 380 баллов. При этом, на бюджет остались вакантные места на сельскохозяйственные специальности, сообщает «Белтелерадиокомпания».

«У нас прием документов осуществляют 49 высших учебных учреждений, из них 7 - частной формы собственности. Приемная комиссия работает в штатном режиме. В каждом высшем учебном заведении у нас работает государственная комиссия по контролю над вступительной кампанией. И нарушений в работе комиссии не выявлено», - заявила Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси.

По ее словам, на бюджетную форму обучения у нас будет принято более 26 000 человек, из них на дневную форму - 21 000.

Так, накануне предварительные итоги подвел Белгосуниверситет. Средний конкурс в вузе составил 1,78 человека на место. У двух третей абитуриентов, подававших документы в БГУ, выше 300 баллов.

Конкурс в минский БГУИР составил 1,9 человека на место (вырост с 2018 года, когда был 1,47). Максимальный проходной балл был на специальности "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" – 364 (в прошлом году – 368), электронный маркетинг – 363 (было 376 баллов) и "Программное обеспечение информационных технологий" – 359 (было 369), передает «Спутник».

В целом, на самых популярных профессиях проходные баллы незначительно, но снизились, Однако заметно увеличились предварительные расчетные баллы на менее востребованных специальностях. Так, чтобы поступить на «Электронные и информационно-управляющие системы физических установок» надо было набрать 295 баллов (было 262), на «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» – 300 (было 267), а на «Радиотехнику (программируемые радиоэлектронные средства)» – 304 (было 271).

Средний конкурс в Белорусском государственном педагогическом университете составил 1,9 человека на место. Наиболее востребованными оказались специальности "Русский язык и литература. Иностранный язык" и "Изобразительное искусство и компьютерная графика".

Самый высокий проходной балл по общему конкурсу в Белорусском государственном медицинском университете в 2019 году был на стоматологический факультет - 370 (в 2018 было 375). На фармацевтический факультет требовалось выше 364 баллов (как и в прошлом году), на лечебный - 358 (в 2018 — 351).

Подросли баллы для поступления на бюджет на медико-профилактический факультет от 315 баллов (было 307), на военно-медицинский для армии - от 325 (в 2018 - от 304), для внутренних войск МВД - от 322 (было от 281).

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 4 августа.