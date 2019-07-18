|
До 380 баллов: вузы подводят предварительные итоги приема на бюджет
19.07.2019 14:54 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Подача документов на бюджетные места в белорусские вузы завершилась 17 июля. Белорусские вузы подводят предварительные итоги и заявляют про высокие проходные баллы.
Самые популярные специальности – международное право, стоматология, романо-германская философия и информационные технологии. Самый высокий конкурс в БГУ на коммуникационный дизайн — 16,3 человек на место, однако в целом средний конкурс не вырос — 1,78 человек на место.
Предварительные данные о проходных баллах: на топовые профессии они будут от 330 до 380 баллов. При этом, на бюджет остались вакантные места на сельскохозяйственные специальности,
«У нас прием документов осуществляют 49 высших учебных учреждений, из них 7 - частной формы собственности. Приемная комиссия работает в штатном режиме. В каждом высшем учебном заведении у нас работает государственная комиссия по контролю над вступительной кампанией. И нарушений в работе комиссии не выявлено», - заявила Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси.
По ее словам, на бюджетную форму обучения у нас будет принято более 26 000 человек, из них на дневную форму - 21 000.
Так, накануне предварительные итоги подвел Белгосуниверситет. Средний конкурс в вузе составил 1,78 человека на место. У двух третей абитуриентов, подававших документы в БГУ, выше 300 баллов.
Конкурс в минский БГУИР составил 1,9 человека на место (вырост с 2018 года, когда был 1,47). Максимальный проходной балл был на специальности "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" – 364 (в прошлом году – 368), электронный маркетинг – 363 (было 376 баллов) и "Программное обеспечение информационных технологий" – 359 (было 369),
В целом, на самых популярных профессиях проходные баллы незначительно, но снизились, Однако заметно увеличились предварительные расчетные баллы на менее востребованных специальностях. Так, чтобы поступить на «Электронные и информационно-управляющие системы физических установок» надо было набрать 295 баллов (было 262), на «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» – 300 (было 267), а на «Радиотехнику (программируемые радиоэлектронные средства)» – 304 (было 271).
Средний конкурс в Белорусском государственном педагогическом университете составил 1,9 человека на место. Наиболее востребованными оказались специальности "Русский язык и литература. Иностранный язык" и "Изобразительное искусство и компьютерная графика".
Самый высокий проходной балл по общему конкурсу в Белорусском государственном медицинском университете в 2019 году был на стоматологический факультет - 370 (в 2018 было 375). На фармацевтический факультет требовалось выше 364 баллов (как и в прошлом году), на лечебный - 358 (в 2018 — 351).
Подросли баллы для поступления на бюджет на медико-профилактический факультет от 315 баллов (было 307), на военно-медицинский для армии - от 325 (в 2018 - от 304), для внутренних войск МВД - от 322 (было от 281).
Прием документов на платную форму обучения продолжится до 4 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подача документов на бюджетные места в белорусские вузы завершилась 17 июля. Белорусские вузы подводят предварительные итоги и заявляют про высокие проходные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)