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В Браславском районе задержали лжемилиционера: мужчина в сержантских погонах распивал вино

19.07.2019 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Рубеж Браславского района задержали лжемилиционера: гражданский мужчина в сержантских погонах распивал в общественном месте вино. Сейчас выясняют, как у него оказалась милицейская форма, сообщает УВД.

48-летний мужчина, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, находился в общественном месте в деревне Рубеж в форме работника милиции. На нем были надеты милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом он распивал вино.

Сотрудники департамента охраны отвезли его в Браславский РОВД для разбирательства.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также за ношение установленной формы одежды лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям.

Милицейскую форму у мужчины изъяли. Сейчас устанавливается, как она к нему попала.

За незаконное ношение форменной одежды в КоАП предусмотрен штраф до 20 базовых величин (510 рублей).

 
 
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В деревне Рубеж Браславского района задержали лжемилиционера - гражданский мужчина в сержантских погонах распивал в общественном месте вино. Сейчас выясняют, как...
 
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