Главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО 50 месяцев, снова оправдали в суде. Четвертый раз!

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Главный инженер МЗКТ рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не виновен, — такой приговор в отношении главного инженера МЗКТ в пятницу, 19 июля, постановил суд Первомайского района.

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил: вина Головача доказана в полном объеме, он попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Защитники главного инженера МЗКТ говорили об обратном. Ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Выслушав все стороны, суд удалился в совещательную комнату на два дня. Сегодня судья Светлана Черепович огласила приговор. Андрей Головач признан не виновным по по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), и суд постановил его оправдать.

— На мой взгляд, данное дело состоит из одних сомнений . (…) Я верю, что высокий суд примет справедливое решение и весь этот кошмар закончится, — говорил в своем последнем слове Андрей Головач.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и « очень хочется домой ». В срок отбытия наказания главному инженеру не зачтут почти три года, проведенные в СИЗО. Почему? Головач был задержан в мае 2015 года в рамках первого уголовного дела, его тогда также обвиняли в получении взяток, но был вынесен оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд. Теперь у главного инженера МЗКТ есть право обращаться в суд иском о возмещении морального вреда в связи с содержанием в СИЗО по первому делу.

Новое обвинение было предъявлено 5 февраля 2018 года. И теперь срок заключения под стражей отсчитывается с этого времени, один день нахождения в СИЗО засчитывается как один день в колонии. Выходит, Андрею Головачу зачтут почти полтора года содержания под стражей. После декрета президента у него нет возможности освободиться условно-досрочно, c мая этого года люди, осужденные по коррупционной статье, будут отбывать наказание полностью, без поблажек. У таких лиц есть только один выход — обратиться с ходатайством о помиловании на имя президента.

— Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено 5 февраля 2018 года — через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия, — говорил 16 июля во время процесса Андрей Головач.

Напомним, он был задержан в здании суда сразу же после оглашения оправдательного приговора. На этот раз, по версии следствия, получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

— К сожалению, сторона обвинения ни в чем не усомнилась, — говорил адвокат Алексей Шваков. — А как быть с тем, что отсутствует видео- и аудиозапись, которые на 100% доказывают вину. Почему нет основных свидетелей, на которых ссылается обвинение? Неужели их показаний на стадии следствия достаточно? Где ущерб, причиненный действиями Головача? Как можно злоупотреблять служебным положением и не причинить никакого ущерба? Наоборот, мы видим, что при Головаче завод процветал. Много здесь вопросов. Почему взяткодатели не привлечены к уголовной ответственности? (…) Вызывающий факт: ни один из взяткодателей не пришел в суд. И чья это проблема? Точно не наша, а стороны обвинения.