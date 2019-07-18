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Теплая погода с дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля

19.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Теплая погода с дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля

Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

«В третьей декаде июля прогнозируется повышение температуры воздуха. В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в большинстве районов ожидается в пределах от 22 до 29 градусов тепла, осадков будет немного. Но в начале следующей недели прогнозируются дожди, связанные с атмосферными фронтами, которые будут смещаться к нам с территории Польши. Температурный фон будет близким к климатической норме. До конца июля в ночные часы будет в среднем от 10 до 17 градусов выше нуля, днем — от 21 до 28 градусов, в юго-западных районах столбик термометра в отдельные дни может приближаться к плюс 30. Периодически будут идти кратковременные грозовые дожди», — сказал Александр Беганский.

По климатическим характеристикам июль — самый теплый и влажный месяц. «Пока оправдывается только второй пункт. Учитывая, что первые шесть месяцев были теплыми, июль стоит несколько особняком. В первой половине июля температурный фон был ниже климатической нормы на 2,6 градуса. Большинство дней в июле были довольно-таки прохладными, некоторые можно назвать даже холодными. Исключением было только 1 июля: отмечалась жаркая погода, на многих метеостанциях в дневные часы температура достигла плюс 35 градусов и выше, а в Брагине столбик термометра поднялся до плюс 36,4 градуса. Затем установились северо-западные воздушные потоки, которые обусловили холодную погоду с дождями. За первую половину июля количество осадков было близким к климатической норме, они были частыми и отмечались во всей стране», — отметил представитель Белгидромета.-0-

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/teplaja-pogoda-s-dozhdjami-ozhidaetsja-v-belarusi-v-tretjej-dekade-ijulja-355477-2019/
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Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы...
 
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