﻿ Пинские синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в выходные

19.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района сохранялась холодная погода с кратковременными дождями. Среднесуточная температура воздуха составила +17°С, что на 3 градуса ниже средних многолетних значений. Температура воды в реках Пина и Припять на 8 часов утра 19 июля составляла 19 и 20 градусов соответственно.

Пинские синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в выходные
По словам синоптиков, погода в последнюю декаду июля будет теплой, но дожди не прекратятся. Так, в субботу днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит +8…+13°С, днем воздух прогреется до +23…+28°С.

В воскресенье ночью без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем столбики термометров поднимутся до значений +25…+30°С.

Дождливым ожидается и начало следующей недели. Это связано с атмосферными фронтами, которые будут смещаться к Беларуси с территории Польши. В понедельник ночью и утром на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха составит ночью +14…+19°С, днем +21…+26°С.

Специалисты Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии в купальный сезон еженедельно проверяют качество воды открытых водоемов, определенных для купания населения города Пинска и Пинского района. Напомним, это городские пляжи № 1 и № 2 на реке Пине, а также пляжи озера Городищенское, водохранилища аг. Парохонск, озера Кончицкое, водохранилища Жидче, водохранилища Погост (аг. Новый Двор и д. Вяз), водохранилища Горново, реки Ясельда (д. Поречье), водохранилища Мокрая Дубрава, озера Кривичи-1. Недавнее исследование показало, что вода в зонах отдыха Пинска и Пинского района не имеет отклонений от нормируемых требований по бактериологическим и химическим показателям.

Районный совет ОСВОД напоминает жителям Пинска и района, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, и предостерегает о том, что вода может быть не только источником радости и здоровья, но и причиной непоправимой трагедии.

На водоемах следует соблюдать особую осторожность и помнить, что вода не прощает ошибок и небрежного к себе отношения. Недосмотр родителей может привести к непоправимым последствиям. В зоне риска оказываются и рыбаки без спасательных жилетов, и любители отдохнуть на берегу со спиртным, а также дети, предоставленные сами себе.


Пинские синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в выходные

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Управление «К» сообщает: участились случаи хищения денег с банковских карт
Звезда 90-х Haddaway выступил на пинской сцене »
Новости дня
Новости общества
 
Прошло заседание Дрибинского районного Совета депутатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика