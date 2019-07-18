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Пинские синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в выходные
19.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района сохранялась холодная погода с кратковременными дождями. Среднесуточная температура воздуха составила +17°С, что на 3 градуса ниже средних многолетних значений. Температура воды в реках Пина и Припять на 8 часов утра 19 июля составляла 19 и 20 градусов соответственно.
В воскресенье ночью без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем столбики термометров поднимутся до значений +25…+30°С.
Дождливым ожидается и начало следующей недели. Это связано с атмосферными фронтами, которые будут смещаться к Беларуси с территории Польши. В понедельник ночью и утром на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха составит ночью +14…+19°С, днем +21…+26°С.
Специалисты Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии в купальный сезон еженедельно проверяют качество воды открытых водоемов, определенных для купания населения города Пинска и Пинского района. Напомним, это городские пляжи № 1 и № 2 на реке Пине, а также пляжи озера Городищенское, водохранилища аг. Парохонск, озера Кончицкое, водохранилища Жидче, водохранилища Погост (аг. Новый Двор и д. Вяз), водохранилища Горново, реки Ясельда (д. Поречье), водохранилища Мокрая Дубрава, озера Кривичи-1. Недавнее исследование показало, что вода в зонах отдыха Пинска и Пинского района не имеет отклонений от нормируемых требований по бактериологическим и химическим показателям.
Районный совет ОСВОД напоминает жителям Пинска и района, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, и предостерегает о том, что вода может быть не только источником радости и здоровья, но и причиной непоправимой трагедии.
На водоемах следует соблюдать особую осторожность и помнить, что вода не прощает ошибок и небрежного к себе отношения. Недосмотр родителей может привести к непоправимым последствиям. В зоне риска оказываются и рыбаки без спасательных жилетов, и любители отдохнуть на берегу со спиртным, а также дети, предоставленные сами себе.
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