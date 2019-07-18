Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры

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Андрей Равков

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные проводы белорусских военных команд к местам проведения V Армейских международных игр состоялись во дворце игровых видов спорта "Уручье" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

С напутственным словом к военнослужащим обратился министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. Он пожелал участникам честной и бескомпромиссной борьбы, высоких результатов и побед. "Я уверен, что тот уровень подготовки, который есть у вас, позволяет рассчитывать на высокие результаты. Стоит простая учебно-боевая задача - победить, всю подготовку к бою вы прошли. Болельщик у вас - целая страна, все будут смотреть на вас", - отметил Андрей Равков.

Министр также вручил государственный флаг руководителю белорусской делегации - начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майору Андрею Некрашевичу.

АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Программа включает 32 конкурса. Белорусские военные борются за медали в 18 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон".

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Фото Рамиля Насибулина