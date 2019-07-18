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Участок второй ветки метро в Минске на время закроют из-за строительства третьей линии
19.07.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске придется ненадолго закрыть несколько действующих станций метро в то время, когда будут строить примыкание второй и третьих линий. Информацию TUT.BY подтвердили в нескольких транспортных организациях.
Информация о возможном закрытии части второй ветки из-за строительства третьей появилась
В ГУ «Столичный транспорт и связь» рассказали, что момент закрытия станций на некоторое время действительно обсуждался с Дирекцией по строительству Минского метрополитена:
— Мы посоветовали выбрать даты, когда будет как можно больше выходных дней — например, в ноябре. Но решения пока нет.
Действительно, в этом месяце подряд будет
TUT.BY направил официальный запрос в Дирекцию по строительству Минского метрополитена и получил ответ. Организация отмечает, что во время «выполнения строительно-монтажных работ по врезке стрелки верхнего строения пути третьей линии в действующие пути второй линии необходимо исключить движение электропоездов в месте врезки». Этого требуют технические решения, предусмотренные проектной документацией ОАО «Минскпроект».
«Дата и срок закрытия движения электропоездов в настоящее время не определены, так как проектная документация находится на согласовании», — отмечает Дирекция по строительству Минского метрополитена.
Когда документы будут согласованы, разработают детальный график выполнения строительно-монтажных работ, подготовят решение Мингорисполкома на закрытие участка второй линии. Об этом обещают проинформировать в средствах массовой информации города Минска.
Нужно добавить, что примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Если движение от «Фрунзенской» до «Каменной горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.
— Как минимум, нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, — рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».
Среди станций, которые могут ненадолго закрыть, «Каменная горка»: в 2018 году она была
Сейчас в Минске
Временно закрывают некоторые станции действующих линий, например, в Москве. Недавно там
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Информацию TUT.BY подтвердили в нескольких транспортных организациях
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