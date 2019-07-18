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Главного инженера МЗКТ освободили
19.07.2019 17:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Суд Первомайского района Минска признал невиновным в получении взяток и превышении служебных полномочий главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача.
Подсудимый провел под стражей почти пять лет. Головач
В ходе нового суда ни один из взяткодателей, на чьих показаниях основывалось обвинение, не пришел на процесс. Обвинение также не смогло предоставить аудио- и видеодоказательств. Однако прокурор попросил для Головача 9 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Защита как и сам подсудимый просила суд оправдать за недоказанностью вины.
«Я верил, что будет оправдательный приговор, — сказал после освобождения Андрей Головач. — Я с первого дня верил, что меня оправдают. Правосудие должно быть».
По его словам, теперь можно верить, что оно есть,
Он рассказал, что его поддерживали коллеги, передавали подписи под обращением с просьбой о пересмотре меры пресечения и под письмом Лукашенко.
«Я являюсь главным инженером МЗКТ до сих пор. Я надеюсь вернуться к работе. Хочу надеяться, что люди верят», - добавил Головач.
Он не стал комментировать потребует ли компенсацию за проведенные за решеткой годы и не высказал версий, кто мог его "заказать".
Отметим, что в июле 2019 года ГУБОПиК МВД обнаружили и изъяли у одного из адвокатов Головача оружие, в отношении него было возбуждено уголовное дело. По словам генпрокурора Беларуси Александра Конюка, это дело вызвало у него настороженность,
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Суд Первомайского района Минска признал невиновным в получении взяток и превышении служебных полномочий главного инженера Минского завода колесных тягачей...
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