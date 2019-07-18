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Главного инженера МЗКТ освободили

19.07.2019 17:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд Первомайского района Минска признал невиновным в получении взяток и превышении служебных полномочий главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача.

Подсудимый провел под стражей почти пять лет. Головач был задержан ранее за взятку в 2015 году, а в марте 2017 года суд приговорил Головача к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако 5 февраля этот же суд огласил оправдательный приговор. В 2018 году Головач был вновь задержан за взятку

В ходе нового суда ни один из взяткодателей, на чьих показаниях основывалось обвинение, не пришел на процесс. Обвинение также не смогло предоставить аудио- и видеодоказательств. Однако прокурор попросил для Головача 9 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Защита как и сам подсудимый просила суд оправдать за недоказанностью вины.

«Я верил, что будет оправдательный приговор, — сказал после освобождения Андрей Головач. — Я с первого дня верил, что меня оправдают. Правосудие должно быть».

По его словам, теперь можно верить, что оно есть, сообщает «Онлайнер».

Он рассказал, что его поддерживали коллеги, передавали подписи под обращением с просьбой о пересмотре меры пресечения и под письмом Лукашенко.

«Я являюсь главным инженером МЗКТ до сих пор. Я надеюсь вернуться к работе. Хочу надеяться, что люди верят», - добавил Головач.

Он не стал комментировать потребует ли компенсацию за проведенные за решеткой годы и не высказал версий, кто мог его "заказать".

Отметим, что в июле 2019 года ГУБОПиК МВД обнаружили и изъяли у одного из адвокатов Головача оружие, в отношении него было возбуждено уголовное дело. По словам генпрокурора Беларуси Александра Конюка, это дело вызвало у него настороженность, передает «Спутник».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района Минска признал невиновным в получении взяток и превышении служебных полномочий главного инженера Минского завода колесных тягачей...
 
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