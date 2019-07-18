В Гомеле ищут мужчину, который вынес из сейфа в магазине инкассаторскую сумку с деньгами

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июля неизвестный мужчина проник в служебное помещение магазина и вынес сумку с крупной суммой денег. О розыске сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина проник в магазин на улице Ленина в Гомеле, нашел ключ и открыл сейф. Откуда похитил инкассаторскую сумму с крупной суммой, какой — не разглашается.

Возбуждено уголовное дело, идет розыск подозреваемого по записям с камер наблюдения.

Всех, кто узнал человека на видео или знает что-либо о совершения кражи, просят сообщить об этом по телефонам: +375 232 607 257, +375 232 603 249 или 102.