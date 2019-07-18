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В Гомеле ищут мужчину, который вынес из сейфа в магазине инкассаторскую сумку с деньгами
19.07.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 июля неизвестный мужчина проник в служебное помещение магазина и вынес сумку с крупной суммой денег. О розыске
Мужчина проник в магазин на улице Ленина в Гомеле, нашел ключ и открыл сейф. Откуда похитил инкассаторскую сумму с крупной суммой, какой — не разглашается.
Возбуждено уголовное дело, идет розыск подозреваемого по записям с камер наблюдения.
Всех, кто узнал человека на видео или знает что-либо о совершения кражи, просят сообщить об этом по телефонам: +375 232 607 257, +375 232 603 249 или 102.
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Внутри была крупная сумма, но она не разглашается.
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