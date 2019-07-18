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«Для тебя, сказочного д…, объясняю». После аудиозаписи в сети в Щучинском лицее началась проверка

19.07.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аудио появилось в телеграм-канале NEXTA. На шестиминутной записи слышно, как мужчина и женщина отчитывают первокурсника за петицию, в которой он пошутил о штурме лицея в Щучине. Они матом «объяснили» парню, что это не шутки, и он может ответить перед законом.

По данным телеграм-канала, первокурсник решил пошутить и создал петицию, поставив требование: если его условия не будут выполнены, он пойдет штурмом на Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей. Шутка, судя по аудиозаписи, была связана с тем, что не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило несерьезную акцию по штурму «Зоны 51» (засекреченной базы военных США, которая в массовой культуре воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев). К акции присоединились сотни тысяч человек, и это событие стало мемом.

В шестиминутной записи сотрудники лицея при помощи множества нецензурных и оскорбительных слов «объяснили» парню, что шутить про штурм лицея не стоит, и он может ответить перед законом.

Процитировать запись невозможно, почти в каждом предложении матерное слово и не одно.

 — Ты, полудурок, когда эту х… читал про инопланетян, ты, может, тоже думал, что тут инопланетянине учатся? — спрашивает женский голос на фоне какого-то смеха. — Что же всякую х… пишешь?

Мужской голос отмечает, что «это реальная угроза», а не шутка, ему может грозит ответственность.

«Ты сейчас передо мной стоишь как террорист. (…) Для тебя, сказочного д…, объясняю. (…) Штурмовик ты хренов», — слышно на записи.

Сам парень, которого отчитывали в лицее, от комментариев для TUT.BY отказался.

— Это была шутка, — коротко ответил первокурсник.

Связаться с директором лицея Дмитрием Маркевичем не удалось, как сообщили в приемной, он был утром на работе, а потом уехал в Гродно. Про увольнение руководства, о котором также сообщил NEXTA, его подчиненные ничего не слышали.

— На сегодняшний день директор не уволен. По поводу аудиозаписи идет разбирательство, оно началось сегодня, — говорит TUT.BY Ольга Суворова, заместитель начальника главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета. — Когда будут материалы (проверки. — Прим. TUT.BY), тогда что-то могу сказать. Кончено же, мы все видели, реагируем, Однозначно, будем вести разбирательство очень оперативно.

 
Теги: Гродно
 
 
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На шестиминутной записи слышно, как мужчина и женщина отчитывают первокурсника за петицию, в которой он пошутил о штурме лицея в Щучине. Они матом «объяснили»...
 
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