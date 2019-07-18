Завершила работу шестая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

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Парламентариями в ходе заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов. В частности, одобрены проекты законов Республики Беларусь «Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2018 год», «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год», «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и др.

В целом, в рамках шестой сессии Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва принято к сведению 3 декрета Президента Республики Беларусь, одобрено 58 законопроектов, в том числе 36 о ратификации международных договоров.

Также завершена работа над законопроектом «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», принята новая редакция Жилищного кодекса.

Членами Совета Республики в данный момент ведется серьезная работа, с учетом собственного и зарубежного опыта, по корректировке Гражданского кодекса с целью повышения привлекательности нашей страны для инвестиций и ведения бизнеса.

Определены основные направления работы осенней сессии. В числе наиболее важных направлений деятельности — работа с населением. Более того, она является для парламентариев безусловным приоритетом. Недавно Президиум Совета Республики детально рассмотрел работу членов Совета Республики с обращениями граждан за прошлый год, проанализировал тематику поступивших обращений и качество работы с ними.

Следует отметить, работа с обращениями граждан дает положительные результаты. Так, в 2018 году сенаторами проведено более 1,5 тыс. личных приемов, в ходе которых рассмотрено 7 тыс. обращений. В I квартале 2019 г. проведено 285 личных приемов, приняты 924 человека. Анализ обращений показал, что около трети из них касаются материального положения граждан: заработная плата, трудоустройство. Второй блок вопросов — медицинское обслуживание, работа детских дошкольных учреждений и школ. Третья по числу обращений группа вопросов — состояние и ремонт жилищного фонда, а также вопросы благоустройства.

Доверие людей к власти нужно ценить. Необходимо и в дальнейшем активно вести работу с населением, используя новые формы и методы, оперативно и своевременно принимать конкретные решения по каждому обращению для улучшения качества жизни наших граждан.

Иванова О.А., помощник Члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марченко А.А.