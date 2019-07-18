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Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные

19.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В субботу, 20 июля, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 21 градуса по северо-востоку до 28 градусов тепла по юго-западу страны. В воскресенье, 21 июля, ночью в области повышенного атмосферного давления будет без осадков, а днем с территории Польши на запад Беларуси переместится атмосферный фронт. Местами, преимущественно по западной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла.

https://www.belta.by/

 
 
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Жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
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