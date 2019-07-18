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В Лельчицах у заведующей и сторожа фермы дома нашли почти тонну ворованного зерна

19.07.2019 18:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции в деревне Боровое (Лельчицкий район) нашли у заведующей молочно-товарной фермой и сторожа тонну ворованного зерна, а также удобрения, топливо и другие расходные средства с производства. Об этом сообщает милиция Гомельской области.


Обыск проводили у 42-летней заведующей фермой ОАО «Звезда Полесья», в итоге нашли почти 350 кг кукурузы, еще 320 кг зерна тритикале и 330 кг комбикорма. Плюс 23 кг шрот, 60 кг сухого молока, 20 литров дизельного топлива, 10 литров средства для мытья вымени коров и еще 7 литров другого моющего средства.

«Заведующая призналась, что все это было похищено по месту работы с фермы, которой она руководит более 8 лет», — рассказали в УВД.


В тот же день милиция нагрянула во двор к 41-летнему сторожу фермы. У него нашли более 360 кг комбикорма, почти 150 кг тритикале и 100 кг сухого молока. В сараях было еще 170 литров биотоплива, более 100 кг удобрений и почти 30 литров моющего средства.

«Как удалось установить оперативникам уголовного розыска, криминальный дуэт работал сообща. Чтобы не привлекать внимания, государственное добро вывозили ночью на садовой тележке или на велосипедах. Брали практически все, что было на ферме», — добавили в милиции.

Похищенное у сельхозпредприятия изъято. Для вывоза пришлось привлекать грузовой автомобиль ОАО.


По фактам хищений проводится разбирательство. Общая сумма еще подсчитывается.

 
 
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А еще удобрения, топливо, моющие средства и комбикорм. «Носили» по ночам.
 
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