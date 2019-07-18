Утром субботы часть проспекта перекроют из-за парада МЧС. Как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

В субботу в связи с парадом ко Дню пожарной службы перекроют часть проспекта Независимости. «Столичный транспорт и связь» сообщает , как будет ходить общественный транспорт.

20 июля движение будет перекрыто с 7.30 до 8.30 по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Первомайской в обе стороны, а с 10.30 до 12.00 по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до Козлова в обе стороны.



Схема: mvd.gov.by

В связи с перекрытием изменится движение общественного транспорта.

С 7.30 до 10.30 (примерно) автобусы маршрута № 57 со стороны диспетчерской станции «Восточная» поедут по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и дальше по маршруту. В обратном направлении к диспетчерской станции «Восточная» — по улицам Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Захарова, Первомайской, Пулихова.

С 10.30 до 12.00 движение транспорта по некоторым маршрутам будет таким:

— автобус № 57 со стороны диспетчерской станции «Восточная» пойдет по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и дальше по маршруту, в направлении диспетчерской станции «Восточная» — по улицам Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской, Пулихова.

— автобусы № 100 и 115Э поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях (без промежуточных остановок для автобусов № 115Э);

— автобус пригородного маршрута № 300Э от автовокзала «Центральный» пойдет по улицам Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости и дальше по маршруту, в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской;

— автобусы № 18 и 26 будут курсировать по улицам Захарова, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Машерова в обоих направлениях;

— маршрутка № 1063-ТК со стороны улицы Московской будет следовать по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улицам Красной, Веры Хоружей в прямом направлении; по улицам Веры Хоружей, Куйбышева, Янки Купалы, Немиге, Ленина, проспекту Победителей, Независимости — в обратном;

— маршрутка № 1318-ТК со стороны улицы Московской поедет по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева в прямом направлении. По улицам Веры Хоружей, Красной, Киселева, Куйбышева, Янки Купалы, Немиге, Ленина, проспекту Независимости — в обратном;

— маршрутка № 1152-ТК со стороны улицы Бобруйской поедет по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улице Красной, Веры Хоружей в прямом направлении. В обратном — по проспекту Независимости, улицам Веры Хоружей, Куйбышева, Янки Купалы, Немиге, Ленина, проспекту Независимости;

— маршрутка № 1119-ТК со стороны проспекта Победителей будет следовать по улицам Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улице Красной, проспекту Независимости в прямом направлении. Обратно — по проспекту Независимости, улице Веры Хоружей, Куйбышева, Янки Купалы, Немиге, проспекту Победителей;

— маршрутки № 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны улицы Московской будут следовать по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немиге, Янки Купалы, Куйбышева, проспекту Машерова, улице Красной, проспекту Независимости. Обратно — по проспекту Независимости, улице Веры Хоружей, Куйбышева, Янки Купалы, Немиге, Ленина, проспекту Независимости;

— маршрутка № 1400-ТК поедет по улице Бобруйской, Свердлова, Маяковского, Аранской, проспекту Партизанскому, улице Ванеева, Ваупшасова, Филимонова, проспекту Независимости в обоих направлениях.