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На директора детской школы искусств в Брагине завели дело о хищении

19.07.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор и педагоги Брагинской детской школы искусств несколько лет незаконно получали прибавку к зарплате, подозревает Комитет госконтроля. Для этого сотрудники якобы только на бумаге завышали учебную нагрузку.

По версии следствия, директор и три педагога в 2016—2019 годах незаконно получали деньги, когда приписывали количество учеников или завышали свою учебную нагрузку.

В школе числились ученики, которые не ходили на занятия. Так, одна школьница в сентябре 2018-го поступила в лицей и переехала в другой город, но, согласно журналу, ходила на занятия до конца года и даже получала оценки. Еще 6 учеников числились как посещающие занятия по сольфеджио и музыкальной литературе с 16.55 до 19.20, хотя последний автобус в их населенный пункт отправлялся в 16.00.

КГК считает, что директор школы искусств в 2017/2018 учебном году не отработала и половины своей учебной нагрузки (только 5 из 10 часов в неделю), а в 2018/2019 не отработала и 70% времени (только 3 из 10 часов). Но по фиктивным документам она, подозревает следствие, незаконно получила 1,4 тысячи рублей.

Проверяющие говорят, что три года были приписки об оказанных школой платных услугах по концертной деятельности, за что директор получила 1 тысячу рублей премиальных. КГК считает, что на самом деле концертов не было, а деньги, зачисляемые как выручка от мероприятий, директор собирала с педагогов — они отдавали ей часть своих премий.

«Всего по результатам проверки виновные возместили в бюджет 23,7 тысячи рублей (с учетом процентов)», — рассказали в комитете.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. В отношении директора Брагинской детской школы искусств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). За такое грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Для этого сотрудники якобы только на бумаге завышали учебную нагрузку.
 
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