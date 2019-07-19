В Кореличском районе девушку обокрали в общественном туалете

На заправке в Кореличском районе девушка зашла в общественный туалет с кошельком, а вышла — без. Найти бумажник она уже не смогла.

На одной из заправок девушка забыла в туалете кошелёк, а вспомнив, вернулась, но найти его уже не смогла. В бумажнике было более ста белорусских рублей. Девушка обратилась в милицию. Оперативники из уголовного розыска по горячим следам установили, на чьей совести кража. В совершении преступления подозревается житель одной из деревень 1993-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

«Вечерний Гродно»