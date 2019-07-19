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В Кореличском районе девушку обокрали в общественном туалете

19.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На заправке в Кореличском районе девушка зашла в общественный туалет с кошельком, а вышла — без. Найти бумажник она уже не смогла.

В Кореличском районе девушку обокрали в общественном туалете

На одной из заправок девушка забыла в туалете кошелёк, а вспомнив, вернулась, но найти его уже не смогла. В бумажнике было более ста белорусских рублей. Девушка обратилась в милицию. Оперативники из уголовного розыска по горячим следам установили, на чьей совести кража. В совершении преступления подозревается житель одной из деревень 1993-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

«Вечерний Гродно»

 
 
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На заправке в Кореличском районе девушка зашла в общественный туалет с кошельком, а вышла — без. Найти бумажник она уже
 
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