В районе продолжаются дни животновода

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Очередная республиканская акция «Наш животновод» состоялась на молочно-товарной ферме «Свеча» КСУП «Братство». Как всегда насущным вопросом встречи стало подведение итогов работы, а также награждение и концерт.

Председатель районного объединения организаций профсоюзов Алексей Ранько отметил, что успех предприятия зависит от стараний каждого работника:

— Производственный процесс в животноводстве — ответственный участок в сельском хозяйстве, и от того, какого качества и в каком количестве производится продукция, зависит финансовое благополучие хозяйства, заработок тружеников. Добросовестное выполнение своих обязанностей на рабочем месте каждого, соблюдение дисциплины и отсутствие нарушений значительно повышают показатели производства.

Во время встречи подарок вручили трактористу с сорокалетним стажем работы в хозяйстве Ивану Цалко, который сегодня трудится на раздаче кормов. В этот день звонкие песни работникам фермы щедро дарили Владимир Полоников, Юрий Рослик и народный ансамбль «Скарбница».

Ольга ПАРТЫКО, фото автора