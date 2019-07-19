﻿ В районе продолжаются дни животновода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе продолжаются дни животновода

20.07.2019 — Новости Общества | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

В районе продолжаются дни животновода

Очередная республиканская акция «Наш животновод» состоялась на молочно-товарной ферме «Свеча» КСУП «Братство». Как всегда насущным вопросом встречи стало подведение итогов работы, а также награждение и концерт.

Председатель районного объединения организаций профсоюзов Алексей Ранько отметил, что успех предприятия зависит от стараний каждого работника:

— Производственный процесс в животноводстве — ответственный участок в сельском хозяйстве, и от того, какого качества и в каком количестве производится продукция, зависит финансовое благополучие хозяйства, заработок тружеников. Добросовестное выполнение своих обязанностей на рабочем месте каждого, соблюдение дисциплины и отсутствие нарушений значительно повышают показатели производства.

Во время встречи подарок вручили трактористу с сорокалетним стажем работы в хозяйстве Ивану Цалко, который сегодня трудится на раздаче кормов. В этот день звонкие песни работникам фермы щедро дарили Владимир Полоников, Юрий Рослик и народный ансамбль «Скарбница». 

Ольга ПАРТЫКО, фото автора

 

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: На полях КСУП «Губичи» прошли районные зажинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Чырвоны прамень

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика