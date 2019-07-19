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Нашы гонар і слава

20.07.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

У мінулую сераду жыхары нашага раёна, як і ўсёй краіны, урачыста і святочна адзначылі Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 75-годдзе вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гонар знамянальных падзей у жыцці нашага грамадства  на тэрыторыі раёна паўсюдна прайшлі святочныя мерапрыемствы. 

Нашы гонар і слава

Удзячнасць ветэранам за мір і спакой на нашай зямлі.

Урачыстасці ў Чашніках у гэты дзень пачаліся шэсцем калоны па вуліцы Савецкай да помніка воінам-вызваліцелям.

Нашы гонар і слава

Шэсце калоны па вуліцы Савецкай у райцэнтры.

Тут, на святым для кожнага з нас месцы, адбыўся мітынг «Беларусь – мае гонар і слава», удзельнікамі якога сталі кіраўніцтва раёна, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, прадстаўнікі шматлікіх працоўных калектываў, грамадскіх аб’яднанняў, моладзь.

Вітаючы ўдзельнікаў мерапрыемства, старшыня раённага выканаўчага камітэта Л. У. Пляшко адзначыў: Дзень Незалежнасці – асаблівае свята. Мы адзначаем 75-годдзе вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і незалежнасці нашай беларускай дзяржавы. Гэта сімвалы мужнасці і адданасці Радзіме, сімвалы на-дзеі і аптымізму для наступных пакаленняў. Жыхары Чашніцкага раёна шануюць і даражаць гісторыяй свайго краю. За гады акупацыі ў раёне поўнасцю ці часткова былі знішчаны 186 населеных пунктаў, некалькі вёсак спалены з іх жыхарамі. Красналукі, Лукомль, Чарэя, Чашнікі, Зарэчная Слабада, Вішанькі – сведкі тых па-дзей… Цаной бяспрыкладнага гераізму і неймаверных ахвяр нашы прадзеды, дзяды і бацькі разам з народамі Савецкага Саюза пазбавілілі ад карычневай чумы не толькі Беларусь, але і ўсю Еўропу.
Слава подзвігу нашага народа не згасне ў вяках. Мы не маем права забыць свяшчэнную праўду пра Вялікую Айчынную вайну. Доблесныя франтавікі, партызаны і падпольшчыкі, самаадданыя працаўнікі тылу не толькі прынеслі мір і свабоду, але і за-клалі фундамент, на якім вырасла і расквітнела незалежная Беларусь. Наш святы абавязак – стаяць на абароне гэтых заваёў, незалежнасці Айчыны. Усё лепшае, што мы маем, – плён працы нашых жыхароў. Паспяхова працуюць Лукомльская ДРЭС, завод керамзітавага гравію, «Чысты выток 1872», папяровая фабрыка «Чырвоная Зорка», «Палац працы-Агра», «Проземле-Агра».
Хай поўняцца гордасцю сэрцы за сваю краіну! Хай пануе мір і спакой на нашай зямлі!
Наўрад хто лепей тых, хто са збояй у руках абараняў свет ад фашызму, хто стаў сведкам тых страшных па-дзей, здольны перадаць жахі мінулай вайны. А таму з асаблівай увагай, затаіўшы дыханне, слухалі прысутныя выступленне ветэрана Вялікай Айчыннай вайны У. Р. Андрэева. І як запавет Ула-дзіміра Рыгоравіча сённяшнім пакаленням – берагчы мір і спакой на зямлі, тое, што маем.
Хвіліна маўчання. Грымяць ружэйныя салюты. Да помніка воінам-вызваліцелям і на Алеі Герояў Савецкага Саюза кладуцца гірлянды, вянкі і кветкі. Як даніна павагі бессмяротнаму подзвігу народа…
Ваенны камісар Чашніцкага раёна, маёр І. І. Палубінскі дзякаваў ветэранаў за подзвіг дзеля жыцця на зямлі, гаварыў пра адказнасць за лёс Радзімы кожнага з нас.
Першы сакратар раённага камітэта грамадскага аб’яднання «БРСМ» Вікторыя Караткова ад імя маладога пакалення запэўніла аб гатоўнасці моладзі і надалей быць вернымі лепшым традыцыям дзядоў і прадзедаў. Ветэранам уручылі Падзячныя пісьмы ад моладзі раёна.
Па ініцыятыве храма Праабражэння гасподняга прайшла акцыя «За жыццё», выступіў благачынны прыхода Уладзімір Каляда.

Нашы гонар і слава

Нашы гонар і слава.

На галоўнай плошчы горада святочныя мерапрыемствы працягваў канцэрт «Беларусь – адзіная Радзіма». Працавалі выставы і выставы-продажы прадпрыемстваў і арганізацый раёна, гандлёвыя кропкі, атракцыёны для дзяцей, на стадыёне СШ №4 ладзіліся спартыўныя спаборніцтвы.
Жыхары раёна прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі «Спяём гімн разам!». Завяршальным акордам святочных мерапрыемстваў стаў феерверк.

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Митинг, концерты, дискотеки, фейерверк: День Независимости и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Новолукомле отметили весело и шумно, несмотря на кратковременные дожди и порывистый ветер.

Нашы гонар і слава

Праздник начался на знаковом для всех новолукомчан месте – у мемориала в д. Старые Лавки. У Вечного огня память погибших воинов почтили минутой молчания, возложили венки и цветы. Затем сплоченной колонной по городу энергетиков руководство района, представители трудовых коллективов, общественности направились на центральную площадь города, к памятнику Ф.Ф. Озмителю, где состоялся митинг.

Обращаясь к присутствующим, председатель Чашникского райисполкома Леонид Плешко поздравил всех с главным государственным праздником – Днем Независимости Республики и великой датой – 75-летием освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Днём, который стал точкой отсчета новой истории – мирной и созидательной. Семьдесят пять лет назад на чашникской земле фашистские захватчики столкнулись с яростным сопротивлением и понесли крупнейшие потери. Наш район был освобождён 27 июня 1944-го. Сокрушенный и озлобленный, бежал враг, оставляя за собой след выжженной земли, а в сердцах людей – незаживающую рану. Сегодня, вглядываясь в события минувших лет, мы видим, как в центре водоворота исторических событий и судеб сложно, но уверенно жители Беларуси смогли обрести независимость. Своей мирной жизнью мы обязаны ветеранам войны, героям тыла, рабочим, крестьянам, интеллигенции послевоенных лет. Пусть наша страна всегда живет в мире и в каждом доме царят счастье, любовь и благополучие!
Председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев подчеркнул: ежегодно 3 июля мы заново переживая боль и трагедию тех лет, чтим героев, защитивших нашу землю. Склоняем головы перед всеми, кто жизнью заплатил за мирное будущее. Благодарим братские народы – всех, кто боролся за наши города и села, как за свою малую родину, кто освобождал Беларусь и помогал восстанавливать её из руин и пепла в послевоенные годы.

Нашы гонар і слава

Военный комиссар Чашникского района Игорь Полубинский, первый секретарь Чашникского РК ОО «БРСМ» Виктория Короткова были едины во мнении: видя, как в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений, снова обесценивается человеческая жизнь, мы должны обязательно держаться вместе. Вместе защищать наш суверенитет, бороться против войн и конфликтов. Не отмалчиваться, а призывать к принятию ответственных решений.
В ходе митинга память погибших на полях сражений, умерших от голода в блокадном Ленинграде, замученных в фашистских концлагерях почтили минутой молчания. Затем к мемориалу руководство района и города, учащиеся новолукомльской СШ №1, представители Белорусского республиканского союза молодёжи, первичной ветеранской организации Новолукомля, коллективы предприятий и организаций и все, кто свято чтит славную память предков, возложили венки и цветы –дань уважения и признательности подвигу героям-освободителям.
Торжественную церемонию сопровождали трогательная театральная постановка, которую подготовили участники детского театрального коллектива «Театр игры», группы эстрадного танца «ЛОНЖ», танцевального коллектива «New -MIX», патриотические песни в исполнении солистов вокально-эстрадной группы «Голос» Новолукомльского ДК. Проникновенно прочла стихотворение «Хатынь» его автор, Наталья Василевич.
По окончании митинга началась концертная программа с участием любительских творческих коллективов города и района. Новолукомчане могли познакомиться с творчеством жителей Лукомльского сель-ского совета на выставке «Людзi i лёсы малой радзiмы», которую разместили в выставочном зале Дворца культуры. Также посетить литературную вы-ставку «Это всё – моя Беларусь», поучаствовать в эрудит -викторине «Беларусь в зеркале столетий», которые проходили в городской библиотеке. Приверженцы здорового образа жизни отправились на стадион спорткомплекса «Энергетик», где состоялись спортивно-массовые мероприятия. Для маленьких новолукомчан на площади рядом с Дворцом культуры проводилась воробьиная дискотека. Вечером на центральной площади выступили коллективы «Дзіва-Дэнс», «Золотой возраст», «Хор ветеранов». Затем состоялся концерт-поздравление от коллективов ДК «Беларусь – это имя Побед!». Вечером горожане веселились на дискотеке. В республиканской акции «Споём гимн вместе!» приняли участие более пятисот новолукомчан. А в завершении торжества небо над Новолукомлем осветили салюты.

Михаил ДЕРЕВЯГО, Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
Теги: знакомства
 
 
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У мінулую сераду жыхары нашага раёна, як і ўсёй краіны, урачыста і святочна адзначылі Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 75-годдзе
 
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