Уважаемые жители и гости Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!

Источник материала: Чырвоны прамень





Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

3 июля мы отмечаем главный государственный праздник нашей страны, отражающий единство и духовную стойкость нации — День Независимости Республики Беларусь.

Эта знаменательная дата символизирует освобождение белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков.

С искренней благодарностью и признательностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил головы в боях с фашистами, кто умер от ран в мирное время, кто поднимал из руин и пепла разрушенные города и села, фабрики и заводы. Мы всегда будем свято помнить тех, кто во имя нашего мирного будущего положил на алтарь Отечества свою жизнь.

Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло молодое поколение наследников победителей.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть над нами всегда будет чистое небо, покой в сердцах и благополучие в семьях.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

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Уважаемые жители Чашникского района,

ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!

День Независимости — это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле.

Мы отдаем дань уважения погибшим воинам, благодарим ветеранов за их подвиг, вспоминаем послевоенные поколения, восстановившие страну из руин.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

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Уважаемые жители Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!

Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, которые отстояли независимость Отечества!

Это праздник нашей радости, гордости и мужества.

Желаю всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом!

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

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Уважаемые жители Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!

Искренне поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь. Слова особой благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за ратный подвиг в годы суровых испытаний.

Желаю вам стабильности и исполнения заветных желаний.

Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

И. И. Полубинский, военный комиссар Чашникского района, майор.