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Уважаемые жители и гости Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!

20.07.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уважаемые жители и гости Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!
3 июля мы отмечаем главный государственный праздник нашей страны, отражающий единство и духовную стойкость нации — День Независимости Республики Беларусь.
Эта знаменательная дата символизирует освобождение белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков.
С искренней благодарностью и признательностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил головы в боях с фашистами, кто умер от ран в мирное время, кто поднимал из руин и пепла разрушенные города и села, фабрики и заводы. Мы всегда будем свято помнить тех, кто во имя нашего мирного будущего положил на алтарь Отечества свою жизнь.
Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло молодое поколение наследников победителей.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть над нами всегда будет чистое небо, покой в сердцах и благополучие в семьях.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

***

Уважаемые жители Чашникского района,
ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!
День Независимости — это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле.
Мы отдаем дань уважения погибшим воинам, благодарим ветеранов за их подвиг, вспоминаем послевоенные поколения, восстановившие страну из руин.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

****

Уважаемые жители Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!
Дата 3 июля вошла в историю Беларуси яркой страницей героической доблести фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, которые отстояли независимость Отечества!
Это праздник нашей радости, гордости и мужества.
Желаю всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом!

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

****

Уважаемые жители Чашникского района, ветераны Великой Отечественной войны!
Искренне поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь. Слова особой благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за ратный подвиг в годы суровых испытаний.
Желаю вам стабильности и исполнения заветных желаний.
Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача.
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

И. И. Полубинский, военный комиссар Чашникского района, майор.

 

 

 
 
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Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! 3 июля мы...
 
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