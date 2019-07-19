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Показательные выступления, концерт и конкурсы. Пинские спасатели приглашают взрослых и детей отметить День пожарной службы

20.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Показательные выступления, концерт и конкурсы. Пинские спасатели приглашают взрослых и детей отметить День пожарной службы
Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь приглашают жителей и гостей Пинска принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожарной службы Республики Беларусь.

21 июля в городском парке культуры и отдыха:

  • 12.00 — 12.15 — торжественная часть.
  • 12.15 — 13.00 — показательные выступления подразделений МЧС Пинского региона (ознакомление с пожарной аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением).
  • 13.00 — концертная программа, проведение детских конкурсных и развлекательных программ.
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