Закрытие метро, 4 попытки освобождения, подкидыш в раковине и смерч под Могилевом - все за вчера

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Доброе утро!

Даже не верится: сегодня наконец суббота, да еще и погоду обещали хорошую . Кто там жаловался, что лето странное (хотя непогода то и дело обрушивается на страну, недавно вот смерч под Могилевом был)? До конца месяца будет хорошо , а, может, и с августом повезет! Рекомендуем в выходные отдохнуть на свежем воздухе, только вот купаться можно не везде . Зато в лес можно съездить, грибы -ягоды собрать. Едете за границу? Хорошо подумайте, на литовской границе сегодня весь день возможны очереди . Остаетесь в городе? Сходите на маркет с товарами без упаковок . У нас тут целый список занятий на выходные . Выбрали местом отдыха диван в эти выходные? Советуем, что почитать . Но это все позже, а пока почитайте про пятницу, она была ну очень насыщенной.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Начнем с хорошей новости. Главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который находился за решеткой 50 месяцев, признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью и отпустили . Главный инженер МЗКТ — рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды. «Я верил с первого дня. Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть», — сказал на ступеньках суда мужчина. Он до сих пор является главным инженером завода, его не увольняли. Головач надеется вернуться на работу.





Уже не первый месяц мы слышим про «более углубленную интеграцию» России и Беларуси. Что это значит, пока непонятно. На недавней встрече президенты двух стран договорить решить все спорные моменты к декабрю. Мы собрали диалоги двух сторон , чтобы проследить, как шла работа над «ревизией» Договора о Союзном государстве. Обязательно почитайте новый текст из цикла «Четверть века» . Сегодня исполнилось 25 лет как Александр Лукашенко принес свою первую присягу в качестве президента Беларуси. Посмотрели, какие обещания кандидат Александр Лукашенко выполнил , став президентом.

России и Беларуси. Что это значит, пока непонятно. На недавней встрече президенты двух стран договорить решить все спорные моменты к декабрю. Мы , чтобы проследить, как шла работа над «ревизией» Договора о Союзном государстве. Обязательно почитайте . Сегодня исполнилось 25 лет как Александр Лукашенко принес свою первую присягу в качестве президента Беларуси. Посмотрели, , став президентом. Вчера в России снова заявили, что налоговый маневр — это их дело, поэтому «едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации ». Да и о компенсации за грязную нефть пока говорить преждевременно.

— это их дело, поэтому «едва ли корректно говорить о какой бы то ни было ». Да и о компенсации за грязную нефть пока говорить преждевременно. Вчера обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена в Березино выступили с последним словом в суде. Один из обвиняемых Ростислав Светчиков попросил прощения у мамы и семьи Сергея Метельского. Второй, Алексей Синькевич, заявил, что за ним вины нет и он никогда не был в Березино.

в суде. Один из обвиняемых Ростислав Светчиков попросил прощения у мамы и семьи Сергея Метельского. Второй, Алексей Синькевич, заявил, что за ним вины нет и он никогда не был в Березино. Представляете свою жизнь без метро? Мы вот не очень. Но в Минске придется ненадолго закрыть несколько действующих станций метро . Все из-за строительства новых станций. Все подробности узнаете из нашей заметки.

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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Что вы знаете про спортивное ориентирование? Оказывается, во многих странах мира это очень распространенное занятие. Даже есть чемпионат мира, куда захотели попасть и наши увлеченные ребята. Они уже не первый год занимаются ориентированием и тренируются почти каждый день. Но для поездки нужны были деньги, и наши ребята их накраудфандили . И каково же было удивление ребят, когда они увидели, как в других странах подходят к этому виду спорта.





Наверное, вы не раз слышали истории про то, как люди из разных городов нашей страны ездят на работу в Минск каждый день. Но есть и те, кто делает наоборот . Одна из наших героинь ездит на работу из столицы в Молодечно , дорога из дома на работу и обратно каждый день занимает у нее около трех часов. Но есть рассказ и про пять часов в дороге ежедневно. Кстати, о поездках, смотрите, какой классный поезд будет возить людей из Пинска в Минск .

. Одна из наших героинь , дорога из дома на работу и обратно каждый день занимает у нее около трех часов. Но есть рассказ и про пять часов в дороге ежедневно. Кстати, о поездках, смотрите, какой классный поезд будет возить людей . Очень тяжелая история : Александр из Иваново внезапно заболел в 27 лет. Такая болезнь встречается в 2−6 случаях на миллион в год. Родные парня собрали деньги и отправили его на операцию в Германию, но после нее наступили осложнения. Александр умер. Его родители вернулись домой без сына и с долгом клинике 150 тысяч евро .

: Александр из Иваново внезапно заболел в 27 лет. Такая болезнь встречается в 2−6 случаях на миллион в год. Родные парня собрали деньги и отправили его на операцию в Германию, но после нее наступили осложнения. Александр умер. Его родители вернулись домой без сына и с . На неделе милиция сообщила о найденном ребенке в раковине в туалете детской больницы Гомеля. Вчера стали известны некоторые подробности : рядом с малышкой был пакет с вещами и запиской. Там был указан возраст девочки. Ее мать продолжают искать.

в раковине в туалете детской больницы Гомеля. Вчера стали известны некоторые : рядом с малышкой был пакет с вещами и запиской. Там был указан возраст девочки. Ее мать продолжают искать. На сайте Белорусского государственного медицинского университета появились списки рекомендованных к зачислению на бюджет. На некоторых специальностях даже у целевиков тут 300 баллов и выше .

на бюджет. На некоторых специальностях даже у целевиков тут . Пару слов об особенностях воспитательной работы в одном учреждении образования. Первокурсник решил пошутить и создал петицию, поставив требование: если его условия не будут выполнены, он пойдет штурмом на Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей. В Сети появилось аудио, где мужчина и женщина матом «объяснили» парню , что это не шутки и он может ответить перед законом.

и создал петицию, поставив требование: если его условия не будут выполнены, он пойдет штурмом на Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей. В Сети появилось аудио, где мужчина и женщина , что это не шутки и он может ответить перед законом. Что хранится в вашей шкатулке с украшениями? А, может, у вас есть шкатулка с семейными драгоценностями? Нет? Тогда смотрите, какие украшения носили наши прапрабабушки .





Все новости пятницы, 19 июля

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