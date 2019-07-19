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На свободу выйдут около 2 тысяч человек. Лукашенко подписал закон об амнистии

20.07.2019 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Как сообщает пресс-служба президента, документ «принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Беларуси».

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных), сообщает пресс-служба президента. 

Отдельным категориям осужденных (в том числе совершившим преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним — на 2 года.

С учетом сложившейся практики применения амнистии она не распространяется на лиц, к которым в течение 2014−2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; осужденных за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тыс. человек.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Напомним, 28 июня депутаты сразу в двух чтениях приняли Закон «Об амнистии». 

Документ в парламенте представлял новый министр внутренних дел Юрий Караев.

Основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.

 
 
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Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек.
 
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