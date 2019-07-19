До +29°С ожидается в Беларуси 21 июля

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 29 градусов и переменная облачность ожидается в Беларуси в воскресенье, 21 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - плюс 24-29.-0-

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