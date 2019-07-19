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Минчанин купил очки с дорогими линзами, а через год усомнился в их качестве. Суд встал на его сторону

20.07.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин в августе 2017 года купил очки. А уже весной 2019 года отсудил у салона оптики не только стоимость покупки, но и 100 рублей компенсации морального вреда.


морального вреда. Фото: pixabay.com

Как минчанин купил очки…

В редакцию портала обратился минчанин Игорь Крупинский. В августе 2017 года он купил в одном из салонов оптики Fielmann в Минске оправу Sisley и линзы Essilor с асферическим дизайном, мультипокрытием Crizal Alize, индексом утончения 1,67.

— У меня один глаз хуже видит и зрение +4,5, то есть при таком зрении у обычных линз толстое и тяжелое стекло. В салоне мне посоветовали приобрести линзы Essilor. Мол, линза будет тоньше и легче, будет иметь более плоский асферический дизайн, антибликовое покрытие, функции антидождь и антигрязь.

По словам Игоря, если бы такие линзы поставили в оправу не из салона, то на очки не распространялась бы трехлетняя гарантия.

— Я приобрел новую оправу и линзы, при этом каждая линза стоила более 100 рублей. За все вместе заплатил 351 рубль 66 копеек и получил гарантию на товар на три года, — говорит Игорь.

Примерно через год, в октябре 2018 года, мужчина пришел в этот же салон оптики, чтобы заменить одну из линз. Говорит, что неаккуратно положил очки в сумку и линзу поцарапал. При этом хотел ее заменить за свой счет, а не по гарантии, так как понимал, что в царапине виноват сам.

— Мне сказали, что заменить линзу стоит около 120 рублей. Я решил узнать, сколько стоят такие линзы в других салонах. В одном из них нашел вариант примерно за 80 рублей и оформил заказ там. Через некоторое время со мной связались и сказали, что в моих очках установлены не линзы Essilor, а обыкновенные, и они у них стоят 17 рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Покупатель забрал очки и обратился в Fielmann, там сдал одну из линз. Также он связался с представителями компании и поднял вопрос о компенсации морального вреда, в том числе вел переписку с региональным менеджером компании по Украине и Беларуси.

Весной 2019 года он обратился в суд и попросил взыскать с салона оптики 351 рубль 66 копеек и 10 тысяч рублей морального вреда.

…а потом из-за них судился

Салон оптики в начале февраля 2019 года направил Игорю по почте перевод в 351 рубль 66 копеек. Это стоимость очков. Решение в компании приняли, «исходя из принципа лояльности предприятия к каждому своему клиенту «покупатель всегда прав», а не потому что признали факт: линзы были не те. Этот перевод мужчина не получил, так как, по его словам, был в отъезде.

В салоне оптики отмечают: подменить линзы просто невозможно.

— Это исключено. У нас производство, технология, логистика. Мы проводили внутреннее расследование — никаких нарушений технологического процесса не установлено. По требованию немецкого учредителя инициировано обращение в органы внутренних дел, чтобы проверили дочернее предприятие, — и они тоже ничего не нашли. Это подтверждено документально материалами дела, — говорят там.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суд в открытом судебном заседании рассмотрел исковое заявление покупателя и решил, что все-таки ему передали товар, «не соответствующий условиям договора и информации, представленной покупателю при заключению договора купли-продажи». Суд решил взыскать с компании в пользу покупателя 351 рубль 66 копеек и компенсацию морального вреда в 100 рублей.

— Случай не являлся гарантийным, я решил заменить линзу за свой счет в другом салоне оптики. Узнав, что у меня обычные линзы, у которых заказу соответствовали только диоптрии, я почувствовал себя обманутым, и предложил решить этот вопрос путем переговоров, но это ни к чему не привело — поэтому я обратился в суд.

Представители салона оптики решение суда обжаловали. В апелляционной жалобе они указывают, что ни во время суда, ни в письменных материалах дела не признавали и не признают, что был продан некачественный товар.

Однако Минский городской суд решение суда Советского района оставил без изменений.

В салонах оптики считают, что, несмотря на то, что в мотивировочной части решения суда прослеживается: раз пытались деньги вернуть, значит признали вину, — это не так. В любых ситуациях, они говорят, что работают с каждым клиентом до тех пор, пока он не останется доволен результатом.

— Мы признаем любые рекламации и даже готовы помогать при обращении клиентов из других салонов. Принцип нашей компании: кто бы к нам не пришел, ему нужно помочь, — говорят там и добавляют, что сейчас будут направлять надзорную жалобу.

Покупатель предоставил в салон оптики одну из линз. Тем временем в Fielmann отмечают, что экспертизу очков они не проводили: чтобы это сделать, нужны очки, а не одна линза.

— Чтобы провести экспертизу, необходимо выполнить определенный алгоритм действий. Чтобы посмотреть, как шлифовалась линза, как она входит в оправу, нам нужны очки, а покупатель их не сдал.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин в августе 2017 года купил очки. А уже весной 2019 года отсудил у салона оптики не только стоимость покупки, но и 100 рублей компенсации морального вреда.
 
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