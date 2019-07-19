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Рок-концерт, стихи под фонарем и женщины без фотошопа. Куда сходить в выходные в Гомеле

20.07.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

И снова выходные! А это значит можно поехать за город, полежать в шезлонге, поесть шашлыков, послушать тишину. Но что делать тем, у кого нет домика в деревне? Собрали несколько вариантов. 

Оpen-air


Фото:opener.pl

Музыкальный open-air приглашает провести время в компании гомельских музыкантов из групп «Стары Фальварак», Insight Jazz Band, 5″UP, PLACE TO BE, ASTROLABIA, «Юность» и Cherry bomb.

Где: Центральный парк, Киевский спуск.

Когда: 21 июля в 18.00.

Сколько стоит: бесплатно.

Стихи под фонарем


Гомельские поэты приглашают любителей поэзии почитать с ними любимые стихи. Желающим принять участие в мероприятии нужно зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

Где: набережная у скульптурной композиции «Лодочник»

Когда: 20 июля с 19.00 до 21.00

Сколько стоит: бесплатно

Фотовыставка женского портрета без фильтров и фотошопа


В Гомеле женщин сфотографировали без косметики и ретуши. Результат представят на выставке в Музее истории печати и фотографии. Проект «За кадром» — это более 30 портретов девушек и женщин разных возрастов без предрассудков, глянца и редактирования.

Где: музей фотографии (ул. Коммунаров, 7).

Когда: суббота-воскресенье и другие дни тоже с 10.00 до 18.00.

Сколько стоит: бесплатно.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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И снова выходные! А это значит можно поехать за город, полежать в шезлонге, поесть шашлыков, послушать тишину. Но что делать тем, у кого нет домика в деревне?
 
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