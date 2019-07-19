«Разваливающиеся 20-летние старики». Минчанка рассказывает, зачем и как жить по принципу zero waste

Источник материала: Tut.by

Мы превращаем планету в свалку незаметно: попивая кофе из одноразового стаканчика, шурша пластиковой оберткой и размахивая пакетами. Но есть и те, кто не хочет окружать себя мусорными полигонами. Познакомьтесь с Анастасией Пальчевской — 21-летней минчанкой, которая живет в соответствии с концепцией zero waste (ноль отходов). Девушка — менеджер по работе с клиентами в фотошколе. Настя пригласила нас в гости и рассказала, как жить без лишнего пластика, зачем отказываться от бесплатных пакетов и почему безотходная жизнь — это круто.





Что такое zero waste и зачем пользоваться этой концепцией?

— Zero waste — это попытка уменьшить количество производимого тобой мусора. По сути, концепция крутится вокруг того, чтобы производить меньше мусора и меньше его потреблять — это минимализм во всем. Это касается продуктов питания, одежды, средств гигиены — всего того, что затрагивает каждую часть твоей жизни.

Наверное, должна быть какая-то душещипательная история о том, как я увидела черепах, запутавшихся в пластике, но нет — я всегда такой была. Ругалась на одноклассников, которые выкидывали не туда обертки, а со взрослением у меня появлялось больше информации о том, что это такое. Еще в 7−8 классе я жила в Каменной горке в Минске, там стояла бабушка, которая продавала пластиковые пакетики. Мне было ее так жалко, что я покупала эти пакетики — тогда я просто не знала, что они вредны. С тем, как я что-то искала и пыталась понять, как можно изменить мир, формировался такой образ жизни. Не было такого, чтобы резко поменялось сознание, и я сказала, что больше не буду производить мусор.

Сейчас в Минске стало легче жить. У нас появляются магазины с концепцией zero waste — их в городе уже несколько, а год назад не было ни одного. В обычных магазинах есть возможность купить какие-то крупы, сухофрукты и ягоды на развес — с тем, как развивается город, развиваемся и мы.

Но почему пластик — это проблема?

— Пластик не разлагается, а количество мусорных свалок растет. Есть проект « Покед, пакет! », в рамках которого популярных блогеров вывозили на мусорный полигон, чтобы они отобразили ситуацию с мусором в Минске.

Пластик распадается на микропластик: от этого страдает и почва, и птицы, и люди. Микропластик — это попадание в организм бисфенола А, который в малых дозах не так уж и вреден, но в больших (а из-за количества пластика дозы, которые мы получаем, большие) негативно влияет на репродуктивную систему и все защитные функции организма. Сам микропластик и вещества, которые он выделяет, накапливаются в организмах животных, почве и попадают к нам через воду — это ведет к уничтожению флоры и фауны. Практический пример: микропластик попадает в воду, его съедает рыба, а потом этот пластик вместе с рыбой съедаете вы.





Слишком сильная жара или слишком сильный холод — это результаты нашей жизнедеятельности. Люди не понимают, что каждый день каждый их выбор влияет на наш мир: человек, который купит макароны в картоне, а не в пластике, уже делает что-то хорошее.

Иногда приходится делать выбор не в пользу экологии — к примеру, перелететь в другую страну на самолете. Из-за того, что я так добиралась до Турции, я перевела деньги в фонд, который сажает деревья.

Как выглядит быт Анастасии?

— Я скорее уйду из магазина без нужного продукта, чем куплю его в пластиковой упаковке. Если у меня будет выбор между дешевым продуктом в пластике и более дорогим, но в стекле, я куплю его. Если у меня есть возможность купить продукт на развес, я этим воспользуюсь: для того, чтобы купить на развес гречку, которой нет в магазине возле моего дома, мне приходится тащиться на другой конец города. Та же мама называет меня сумасшедшей, когда я отправляюсь в конкретный магазин только из-за того, что там продукт без пластиковой упаковки.





Мы постоянно находимся в состоянии выбора. С zero waste выбор становится более осознанным: ты сто раз подумаешь, нужна ли тебе эта вещь, ведь после нее останется мусор, который будет жить дольше твоих внуков и правнуков. Сама жизнь становится осознанной: ты не делаешь поспешных выборов и каждый раз рассуждаешь на тему того, насколько тебе это необходимо.

У наших помидоров, яблок и бананов нет необходимости в пакете. У фруктов уже есть своя упаковка — это их кожура. У меня просто есть отдельная сумка, в которую я накидываю фрукты и овощи, я даже могу десяток шампиньонов взять таким скопом.



Настя использует тканевые мешочки, торбы и авоськи для упаковки продуктов — например, фруктов. Желтые «тряпочки» — это восковые салфетки, в которые можно заворачивать овощи, сыр, колбасу..

Иногда в магазинах возникают странные ситуации. Один раз я брала капусту без пакета, и продавщица пыталась мне его всучить, мол, капуста все перепачкает. В итоге ты смотришь на нее, как на дуру, и она на тебя смотрит, как на дуру.

Я все пытаюсь покупать на развес: крупы — на развес, орехи — на развес, чай — на развес. Когда мне говорили, что не положат сухофрукты в мой пакет, я просто их не покупала — разворачивалась и уходила. Законодательного запрета не продавать что-то в мою чистую тару нет.

Не понимаю момента, что ты покупаешь пластиковый пакетик и сразу его выкидываешь. Его можно еще сто раз использовать, и ничего с ним не произойдет. Не нужно превращать многоразовую вещь в одноразовую. Если у меня в доме появляется пластиковый пакет, я его не выбрасываю — я насыплю в него развесной корм для животных, и сделаю это еще сотню раз. Когда-то мне отказывали в такой опции, но чем их пакет отличается от моего?

Меньше денег, больше пользы: как экономить с помощью zero waste?

В принципе, zero waste — это неплохая экономия. Из твоей жизни выходит большой пласт продуктов, которые ты не употребляешь из-за пластиковой упаковки. Ты отказываешься от условных чипсов — так вреда будет меньше и для тебя, и для природы.

В моем мусорном ведре нет пакета, ватные диски у меня многоразовые, а ватные палочки — деревянные. Продукты, которые остальные люди делают одноразовыми, я делаю многоразовыми: я не покупаю воду, потому что у меня всегда с собой бутылка для воды. Тот же кофе «с собой» можно купить, принеся свою кружку — для таких людей многие кофейни делают скидку в 20%.



Девушка пользуется стеклянными или жестяными емкостями для косметики (сверху). Зубная щетка Насти из дерева. А тканевые подушечки внизу — это многоразовые диски (замена ватных).

Зубная щетка у меня деревянная, а не пластиковая, поэтому моя щетка меня не переживет. В zero waste магазине на Коласа продается экологически чистая бытовая химия, которая не тестируется на животных. Она не дорогая и продается на разлив, ее просто наливают в твою тару. При этом такая химия очень концентрированная, ее нужно разводить водой 50 на 50 — это тоже хорошая экономия. Так что средство для мытья посуды, стиральный порошок и чистящие для всех поверхностей покупаются там.

Кофе можно купить в жестяных банках — они потом используются для чего-то еще. Минские обжарщики продают кофе в вакуумных пакетах — позже моя бабушка складывает в них замороженные ягоды.

«Переработка — это вообще не выход»

Если я буду проходить мимо кофейни, и у меня не будет времени выпить кофе внутри, я не возьму его с собой просто из-за того, что не хочу плодить стаканчики. В якобы «бумажных» стаканчиках есть тонкий слой пластика , который не позволяет ему разложиться. Для того, чтобы такой стакан переработали, его придется разделить на несколько производных, что для белорусской переработки проблематично.

Переработка — это вообще не выход. В Беларуси все не очень хорошо с переработкой, и люди не привыкли к разделению мусора. Также любой мусороперерабатывающий завод выделяет много вредных веществ в природу, соответственно, засоряет окружающую среду. Поэтому переработка мусора — это не выход, выход — производить меньше мусора.





С экологией связано не только то, что мы производим, но и то, что мы едим. По этическим понятиям я веган — моя жизнь не должна пересекаться с причинением вреда другим живым существам. При этом веганство само по себе более экологично, чем мясоедение. В процессе производства мяса окружающая среда также получает урон: половина всех загрязнений приходится на животноводство.

«Молодой человек постоянно закатывал глаза»

Раньше мой молодой человек постоянно закатывал глаза, когда я просила его купить воду в стекле, а не в пластике. Теперь он всегда покупает воду в стеклянной таре. Мои подруги не могут пить кофе или коктейли без трубочек. Чтобы они не пили их из пластиковых трубочек, я подарила им металлические — все хорошо, теперь они ходят с ними.

Иногда люди высмеивают мой подход, но я привыкла и не обращаю на это внимание. Раньше я пыталась достучаться до людей и объяснить им, почему не надо этого делать, но с возрастом я поняла, что это просто мой образ жизни. Когда я переехала от родителей и начала жить одна, стало намного легче: теперь мусор не кладется в пластиковый пакет, и меня за это никто не отчитывает.





Я прошу друзей не приносить продукты в пакете, но они все равно их тащат. Бабушка продолжает отправлять мне один баклажан в отдельном пакете. Остается только сложить этот пакет и отдать ей обратно — она потом в нем овощи заморозит.

«Гринвошинг»: история о том, как экологию превратили в бизнес

— Из-за того, что «zero waste» становится модным, маркетологи пытаются делать на нем деньги. Не нужно вестись на «гринвошинг» (экологичное позиционирование без достаточных для этого оснований. — Прим. TUT.BY): нужно понимать, нужна ли тебе вещь, которую ты покупаешь. У тебя нет необходимости в четырех металлических трубочках для коктейлей — хватит одной. В куче вещей нет нужды, просто нужно об этом помнить.

Многие думают, что бумажные пакеты экологичны. Это не так: при производстве бумажных пакетов затрачивается много ресурсов и создается много токсичных веществ. Поэтому тот же хлеб я покупаю или в пекарне возле своего дома, или буханкой в обычном магазине — его я кладу в свой пакет, а не в бумажный аналог.



Чай и кофе Настя тоже хранит в многоразовых стеклянных банках.

Стремление к тому, чтобы наши дети не ходили по улицам в скафандрах, совершенно адекватно. То же самое с болезнями: люди постарше постоянно говорят, что наше поколение вечно больное, с кучей аллергий. Но разве в этом виноваты мы? Нет, в этом виноваты те, кто изгадил нашу экологию.

Пластик раньше казался чудом, но сейчас это «чудо» привело к тому, что мы вечно больные, разваливающиеся двадцатилетние старики. Я не хочу, чтобы мой ребенок болел: я хочу, чтобы он жил в крутой экологии, чтобы он увидел то, что исчезает.

Zero waste крут тем, что сейчас вы заботитесь о себе и о том, что получат дальше ваши дети. Не надо говорить, что один человек ничего не изменит. Если бы каждый человек, который так думает, просто начал что-то делать, мир стал бы лучше. Просто помните — изменения начинаются с себя.

Советы от Анастасии для тех, кто хочет приблизиться к эко-жизни:

Купите свою бутылку для воды и берите воду с собой. Если вода у вас закончится, ее дольют в любом заведении. Если у вас есть привычка брать с собой кофе — купите себе стакан для кофе.



Емкости для воды или других напитков бывают очень разными.

Когда нужно будет менять зубную щетку, купите не пластиковую, а деревянную. Вместо обычных ватных дисков можно купить многоразовые диски. Если у вас закончилась бытовая химия, не ленитесь и купите ее в zero waste магазине. Просто берете тару от старой бытовой химии и отправляйтесь за «обновками» вместе с ней.

Вместо губок для посуды можно купить деревянную щетку: у нее меняется ворс, а основа остается. В отличие от обычной губки, деревянная щетка не впитывает бактерии и подлежит переработке.



Вот такой щеткой для посуды пользуется Настя.

Каждый раз, когда вы идете в магазин, подумайте, нужна ли вам та или иная вещь. Если вы купили пластиковый пакет, не выкидывайте его — любой пакет можно использовать с десяток раз. Со временем можно приобрести специальные тканевые сумки и завести свою сумку для продуктов.

Можно купить туалетную бумагу в упаковке, а можно без. Бумагу в упаковке делают из первичной целлюлозы, из дерева, в то время как бумагу без упаковки производят из переработанных материалов. И если человек купит серую туалетную бумагу, а не розовую, с ним ничего не произойдет — просто поверьте мне.

У средств женской гигиены, которые кажутся необходимыми, тоже есть экологичные альтернативы — менструальные чаши (впрочем, по ним зато есть вопросы у гинекологов . — Прим. TUT.BY).