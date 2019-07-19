Ссузы начали прием документов от абитуриентов

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, начали сегодня прием документов от абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Абитуриенты, окончившие 9 классов, а также выпускники школ, которые не подавали документы в вузы, или те, кто не пройдут по конкурсу на выбранные специальности, должны знать, что сегодня начинается прием документов в ссузы", - рассказал Сергей Касперович.

На базе 9 классов прием документов осуществляется по среднему баллу свидетельства о получении общего базового образования (по всем специальностям, кроме творческих и специальностей физической культуры и спорта, где еще необходимо пройти специальные вступительные испытания).

На базе 11 классов схема немного сложнее. "Если конкурс в предыдущий год по специальности был выше 1,5 человека на место, то абитуриенты сдают два ЦТ - язык и профильный предмет. Порогов по ЦТ нет. Если конкурс в предыдущий год по специальности был 1,5 и ниже, то абитуриенты поступают по среднему баллу аттестата о получении общего среднего образования. При поступлении по аттестату на творческие и спортивные специальности абитуриенты также сдают специальные вступительные испытания", - отметил начальник главного управления.

На уровень профессионально-технического образования прием документов после 9 и 11 классов осуществляется на базе документа об образовании, кроме творческих специальностей.

После 9 классов прием документов в ссузы на бюджет завершится 3 августа, на платное - 14 августа. После 11 классов на бюджет - 9 августа, на платное - 16 августа. Прием документов на уровень профессионально-технического образования начался 15 июня и завершится 25 августа.

"Следует отметить, что после завершения обучения выпускники, получившие среднее специальное образование, имеют возможность поступать в вузы на профильные специальности по особой траектории - на сокращенный срок обучения и без сдачи ЦТ, только по внутренним испытаниям. В таком случае сдаются экзамены по дисциплинам, изученным в колледже", - подчеркнул Сергей Касперович.

В 2019 году прием документов от абитуриентов на уровень среднего специального образования осуществляют 110 колледжей и 83 учреждения образования, реализующих соответствующие программы на 156 специальностях.-0-