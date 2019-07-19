ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ссузы начали прием документов от абитуриентов

20.07.2019 12:36 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Ссузы начали прием документов от абитуриентов
Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, начали сегодня прием документов от абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Абитуриенты, окончившие 9 классов, а также выпускники школ, которые не подавали документы в вузы, или те, кто не пройдут по конкурсу на выбранные специальности, должны знать, что сегодня начинается прием документов в ссузы", - рассказал Сергей Касперович.

На базе 9 классов прием документов осуществляется по среднему баллу свидетельства о получении общего базового образования (по всем специальностям, кроме творческих и специальностей физической культуры и спорта, где еще необходимо пройти специальные вступительные испытания).

На базе 11 классов схема немного сложнее. "Если конкурс в предыдущий год по специальности был выше 1,5 человека на место, то абитуриенты сдают два ЦТ - язык и профильный предмет. Порогов по ЦТ нет. Если конкурс в предыдущий год по специальности был 1,5 и ниже, то абитуриенты поступают по среднему баллу аттестата о получении общего среднего образования. При поступлении по аттестату на творческие и спортивные специальности абитуриенты также сдают специальные вступительные испытания", - отметил начальник главного управления.

На уровень профессионально-технического образования прием документов после 9 и 11 классов осуществляется на базе документа об образовании, кроме творческих специальностей.

После 9 классов прием документов в ссузы на бюджет завершится 3 августа, на платное - 14 августа. После 11 классов на бюджет - 9 августа, на платное - 16 августа. Прием документов на уровень профессионально-технического образования начался 15 июня и завершится 25 августа.

"Следует отметить, что после завершения обучения выпускники, получившие среднее специальное образование, имеют возможность поступать в вузы на профильные специальности по особой траектории - на сокращенный срок обучения и без сдачи ЦТ, только по внутренним испытаниям. В таком случае сдаются экзамены по дисциплинам, изученным в колледже", - подчеркнул Сергей Касперович.

В 2019 году прием документов от абитуриентов на уровень среднего специального образования осуществляют 110 колледжей и 83 учреждения образования, реализующих соответствующие программы на 156 специальностях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, начали сегодня прием документов от...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Разваливающиеся 20-летние старики». Минчанка рассказывает, зачем и как жить по принципу zero waste
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика