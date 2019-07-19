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Получит ли оправданный главный инженер МЗКТ компенсацию за 50 месяцев в СИЗО? Что говорит закон
20.07.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 июля суд Первомайского района
Гражданин, который был незаконно задержан, арестован и осужден, имеет право на полную реабилитацию и компенсацию вреда, нанесенного ему в результате некомпетентных действий правоохранительных органов (ст. 460 УПК). Но чтобы получить компенсацию, оправдательный приговор должен вступить в законную силу. То есть по
Как на практике добиться компенсации? Гражданин с оправдательным приговором обращается или в суд, который его вынес, или в следственный орган, который проводил предварительное расследование, чтобы было вынесено постановление о праве на возмещение вреда.
Человеку могут и отказать, одна из самых распространенных причин — признавал вину, то есть сам себя оговорил. И такие случаи в Беларуси
Отметим сразу, что Андрей Головач все эти годы последовательно заявлял, что он невиновен.
После того, как следственный орган или суд выносит соответствующее постановление, человек обращается в суд еще раз, но уже с гражданским иском — о возмещении вреда.
Он должен не на словах, а документально подтвердить каждый пункт полученного им вреда — имущественного (потеря зарплаты, льгот, пенсии, затраты на адвоката и т.д.), морального (нравственные страдания, унижение чести и достоинства) и физического (расстройство здоровья, полученные увечья и т.д.).
Кроме того, оправданный или незаконно осужденный человек может рассчитывать на восстановление трудовых, пенсионных, жилищных прав — в случае увольнения его должны восстановить на работе, засчитать в трудовой стаж время, проведенное под стражей или в колонии, компенсировать все имущество, потерянное в результате разбирательства.
Андрей Головач, кстати, все это время оставался главным инженером МЗКТ, контракт с ним в течение времени, проведенном в СИЗО, продлевали три раза.
И сколько же заплатят человеку? Фиксированных ставок в Беларуси нет, по финансовым потерям проще: есть чеки — есть расчет. Как посчитают моральные и физические потери, зависит от оценки суда. Обязанность доказывать, сколько гражданин потерял, лежит на нем самом. Бывшему гомельскому врачу Евгению Дедушкину, который отсидел в СИЗО больше года, а потом
Важно — компенсация выплачивается из средств бюджета, а не из кошелька оперативников, следователей и прокуроров, которые довели дело до суда, или судей, если они выносят обвинительный приговор, который позже отменяется. И ответчиком по делам о возмещении вреда в суде выступает Министерство финансов, которое отвечает за казну.
Если со стороны правоохранителей и судей были нарушения закона, это отдельный вопрос, за это их должны привлечь к ответственности — проводится проверка. С точки зрения права, взыскивать деньги с судей и правоохранителей неправильно, потому что тогда есть риск, что вообще не будет оправдательных приговоров (их и так в Беларуси
Напомним, 19 июля Андрей Головач
Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и «
— Я верил с первого дня. Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть, — рассказал уже на ступеньках суда Андрей Головач. — Надеюсь, вернусь к работе.
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В Беларуси нет четких ставок, сколько человеку заплатят за каждый день, который он незаконно провел в СИЗО.
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