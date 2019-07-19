Получит ли оправданный главный инженер МЗКТ компенсацию за 50 месяцев в СИЗО? Что говорит закон

Источник материала: Tut.by

19 июля суд Первомайского района оправдал главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который 50 месяцев провел в следственном изоляторе, — по двум уголовным делам. На этот раз инженера наконец-то отпустили домой. Может ли Андрей Головач теперь получить компенсацию за потерянные годы в СИЗО?



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Гражданин, который был незаконно задержан, арестован и осужден, имеет право на полную реабилитацию и компенсацию вреда, нанесенного ему в результате некомпетентных действий правоохранительных органов (ст. 460 УПК). Но чтобы получить компенсацию, оправдательный приговор должен вступить в законную силу. То есть по первому уголовному делу Андрей Головач уже может обращаться в суд, по второму делу нужно ждать, чтобы приговор вступил в силу. Прокуратура все еще может принести протест на приговор, и тогда его будут рассматривать в Минском городском суде в апелляционном порядке.

Как на практике добиться компенсации? Гражданин с оправдательным приговором обращается или в суд, который его вынес, или в следственный орган, который проводил предварительное расследование, чтобы было вынесено постановление о праве на возмещение вреда.

Человеку могут и отказать, одна из самых распространенных причин — признавал вину, то есть сам себя оговорил. И такие случаи в Беларуси были . Житель Минского района Михаил Гладкий был осужден за убийство родного брата. Пять лет он отсидел в колонии, два года — на исправительных работах. А потом правоохранители нашли настоящего преступника — Эдуарда Лыкова: пока Михаил сидел, Лыков убил еще троих. Однако добиться компенсации Гладкий так и не смог — суд отказал ему, поскольку он во время следствия признавал себя виновным.

Отметим сразу, что Андрей Головач все эти годы последовательно заявлял, что он невиновен.

После того, как следственный орган или суд выносит соответствующее постановление, человек обращается в суд еще раз, но уже с гражданским иском — о возмещении вреда.

Он должен не на словах, а документально подтвердить каждый пункт полученного им вреда — имущественного (потеря зарплаты, льгот, пенсии, затраты на адвоката и т.д.), морального (нравственные страдания, унижение чести и достоинства) и физического (расстройство здоровья, полученные увечья и т.д.).

Кроме того, оправданный или незаконно осужденный человек может рассчитывать на восстановление трудовых, пенсионных, жилищных прав — в случае увольнения его должны восстановить на работе, засчитать в трудовой стаж время, проведенное под стражей или в колонии, компенсировать все имущество, потерянное в результате разбирательства.

Андрей Головач, кстати, все это время оставался главным инженером МЗКТ, контракт с ним в течение времени, проведенном в СИЗО, продлевали три раза.

И сколько же заплатят человеку? Фиксированных ставок в Беларуси нет, по финансовым потерям проще: есть чеки — есть расчет. Как посчитают моральные и физические потери, зависит от оценки суда. Обязанность доказывать, сколько гражданин потерял, лежит на нем самом. Бывшему гомельскому врачу Евгению Дедушкину, который отсидел в СИЗО больше года, а потом был оправдан , в 2012 году суд назначил компенсацию 50 млн неденоминированных рублей (Дедушкин просил назначить ему компенсацию 500 млн). Бывший предприниматель Андрей Бондаренко в 2013 году получил за два года за решеткой 100 млн неденоминированных рублей (Бондаренко просил назначить ему компенсацию 400 млн). Фотограф Андрей Суряпин, фигурант дела о «плюшевом десанте» провел в СИЗО КГБ 35 дней и отсудил 8 млн неденоминированных рублей (около 400 долларов).

Важно — компенсация выплачивается из средств бюджета, а не из кошелька оперативников, следователей и прокуроров, которые довели дело до суда, или судей, если они выносят обвинительный приговор, который позже отменяется. И ответчиком по делам о возмещении вреда в суде выступает Министерство финансов, которое отвечает за казну.

Если со стороны правоохранителей и судей были нарушения закона, это отдельный вопрос, за это их должны привлечь к ответственности — проводится проверка. С точки зрения права, взыскивать деньги с судей и правоохранителей неправильно, потому что тогда есть риск, что вообще не будет оправдательных приговоров (их и так в Беларуси всего 0,2% ), а будет больше фальсификаций в пользу виновности человека. И судьи, и правоохранители действуют от имени государства, поэтому и компенсация выплачивается от имени государства — из бюджета.

Напомним, 19 июля Андрей Головач был признан невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями), суд постановил его оправдать и освободить. Ранее суды уже оправдывали главного инженера, однако после первого оправдательного приговора его вновь задержали прямо в здании суда — уже по новому делу.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и « очень хочется домой ».

— Я верил с первого дня. Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть, — рассказал уже на ступеньках суда Андрей Головач. — Надеюсь, вернусь к работе.