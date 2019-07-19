|
В БГУ рассказали, с какими проходными баллами в этом году зачисляли на бюджет
20.07.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В БГУ подвели первые итоги зачисления на бюджетную форму обучения — дневную и заочную. Уже известны проходные баллы на факультеты международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, военный, а также в Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла.
На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 204 абитуриента, из них 3 принято без экзаменов. Проходной балл составил 294 (в 2018 году — 265).
На отдельные специальности проходные баллы составили:
На факультет международных отношений зачислили 67 абитуриентов. Так, на специальность «лингвострановедение» зачислено 8 абитуриентов. Проходной балл составил 378 (в 2018 году — 383). 3 абитуриента зачислено без экзаменов.
На специальность «таможенное дело» зачислены 17 абитуриентов. Среди зачисленных 3 принято без экзаменов, 6 по целевому приему. Проходной балл составил 359 (в 2018 году — 372).
На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 20 абитуриентов, проходной балл составил 357 (в 2018 году — 377). На отдельные специальности проходные баллы составили:
На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл составил 379 (в 2018 году — 382). На отдельные специальности проходные баллы составили:
На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 276 абитуриентов, проходной балл составил 328 (в 2018 г. — 327). Среди зачисленных 28 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям:
На специальности факультета философии и социальных наук зачислено 64 абитуриента.
На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислили 30 абитуриентов, из них 1 абитуриент по целевому приему. Проходной балл по объединенному конкурсу — 289. На отдельные специальности проходные баллы составили:
На специальности военного факультета зачислили 39 абитуриентов, среди них 7 без экзаменов. Проходные баллы на отдельные специальности следующие:
На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 223 (в 2018 г. — 163).
На заочную бюджетную форму на специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей «социология» и «философия» по объединенному конкурсу зачислено 4 абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу — 260 (в 2018 году — 205). На специальность «социальная работа» зачислено 6 абитуриентов, проходной балл составил 230 (в 2018 году — 186).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В БГУ подвели первые итоги зачисления на бюджетную форму обучения - дневную и заочную.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)