В БГУ рассказали, с какими проходными баллами в этом году зачисляли на бюджет

Источник материала: Tut.by

В БГУ подвели первые итоги зачисления на бюджетную форму обучения — дневную и заочную. Уже известны проходные баллы на факультеты международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, военный, а также в Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла.





На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 204 абитуриента, из них 3 принято без экзаменов. Проходной балл составил 294 (в 2018 году — 265).

На отдельные специальности проходные баллы составили:

«компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)» — 325 (в прошлом году — 317);

«прикладная информатика (направление — информационные технологии телекоммуникационных систем)» — 320 (в прошлом году — 310);

«радиофизика» — 301 (в прошлом году — 278);

«аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» — 306 (в прошлом году — 283);

«физическая электроника» — 294 (в прошлом году — 265).

На факультет международных отношений зачислили 67 абитуриентов. Так, на специальность «лингвострановедение» зачислено 8 абитуриентов. Проходной балл составил 378 (в 2018 году — 383). 3 абитуриента зачислено без экзаменов.

На специальность «таможенное дело» зачислены 17 абитуриентов. Среди зачисленных 3 принято без экзаменов, 6 по целевому приему. Проходной балл составил 359 (в 2018 году — 372).

На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 20 абитуриентов, проходной балл составил 357 (в 2018 году — 377). На отдельные специальности проходные баллы составили:

«мировая экономика» — 359 (в 2018 г. — 387);

«менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)» — 357 (в 2018 г. — 377).

На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл составил 379 (в 2018 году — 382). На отдельные специальности проходные баллы составили:

«международное право» — 385 (в 2018 г. — 382);

«международные отношения» — 379 (в 2018 г. — 383).

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 276 абитуриентов, проходной балл составил 328 (в 2018 г. — 327). Среди зачисленных 28 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям:

«прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)» — 364 (в 2018 г. — 371);

«информатика» — 353 (в 2018 г. — 364);

«компьютерная безопасность (направление — математические методы и программные системы)» — 338 (в 2018 г. — 356);

«актуарная математика» — 330 (в 2018 г. — 339);

«прикладная математика» — 328 (в 2018 г. — 340);

«экономическая кибернетика» — 328 (в 2018 г. — 327).

На специальности факультета философии и социальных наук зачислено 64 абитуриента.

На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу зачислено 34 абитуриента, из них 1 абитуриент без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу — 328 (в 2018 году — 296). На отдельные специальности проходные баллы составили:

«социальные коммуникации» — 344 (в 2018 г. — 355);

«социология» — 330 (в 2018 г. — 298);

«философия» — 328 (в 2018 г. — 296).

На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислили 30 абитуриентов, из них 1 абитуриент по целевому приему. Проходной балл по объединенному конкурсу — 289. На отдельные специальности проходные баллы составили:

«психология» — 337 (в прошлом году — 326);

«социальная работа» — 289 (в прошлом году — 274).

На специальности военного факультета зачислили 39 абитуриентов, среди них 7 без экзаменов. Проходные баллы на отдельные специальности следующие:

«правоведение (специализация юрисконсультская работа в военной сфере)» — 321 (в прошлом году — 276);

«прикладная криптография» — 295 (в прошлом году — 268);

«международные отношения (специализация — международные отношения в военной сфере)» — 322 (в прошлом году — 311);

«химия (направление — радиационная, химическая и биологическая защита)» — 246 (в прошлом году — 168);

«геоинформационные системы (направление — специальные)» — 264 (в прошлом году — 220).

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 223 (в 2018 г. — 163).

На заочную бюджетную форму на специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей «социология» и «философия» по объединенному конкурсу зачислено 4 абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу — 260 (в 2018 году — 205). На специальность «социальная работа» зачислено 6 абитуриентов, проходной балл составил 230 (в 2018 году — 186).